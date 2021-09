PSZ: tömeges távozások előtt a közoktatás

A tanároknak kötelező 2024-ig megszerezni az előmeneteli rendszer pedagógus II-es fokozatát, amit a jelenlegi közoktatásban dolgozó oktatók nagy része nem teljesíthet. Már most is 12 ezer fő hiányzik a rendszerből - állítja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), amely az életpályamodell újragondolását javasolja. Úgy becsülik, hogy enélkül is a következő öt évben legalább 22 ezer pedagógust veszít majd el a közoktatás.