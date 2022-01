Tovább nőtt a 2006-os budapesti zavargásokat egy kitalált narratíva alapján ábrázoló Elkxrtuk című film Nemzeti Filmirodánál regisztrált filmgyártási költsége, így a magyarországi forgatások után automatikusan igénybe vehető közvetett állami támogatás összege is nőtt – derül ki a Filmiroda 2021. december 20-ai állapotot mutató nyilvántartásából. (Az elszámolás nincs lezárva, így elképzelhető, hogy a számok tovább emelkednek.)

A játékfilmet gyártó Mega Film Kiadó Kft. tavaly még A hazugság ára címmel vetette nyilvántartásra a produkciót 800 millió forint tervezett gyártási költséggel. A büdzsé összege előbb 1,142 milliárd forintra, majd – a legutóbbi adat szerint - 1,436 milliárd forintra emelkedett.

A filmes és adószabályok szerint az alkotók a költségvetés 30 százalékáig igényelhetnek társasági adókedvezményes, azaz közvetett állami támogatást, ami az Elkxrtuk esetében 431 millió forintot jelent – ez a támogatási összeg szerepel most a Filmiroda adatbázisában. (A filmtámogatást magyarországi cégek nyújtják, amelyek a támogatás összege után társaságiadó-kedvezményre, illetve adójóváírásra jogosultak, így az adójuk nem az államkasszába, hanem a filmgyártókhoz kerül. A filmgyártók a 30 százaléknyi filmtámogatást vagy közvetlenül a cégektől, vagy a Nemzeti Filmintézet által vezetett - céges felajánlásokat gyűjtő - letéti számláról igényelhetik.)

Az Elkxrtuk gyártási költségének Filmiroda általi ellenőrzése még nem zárult le, a Mega Film eddig három olyan részszámlát nyújtott be, amelyet a Filmiroda befogadott és ez alapján - jogerős határozatban - megállapította a közvetett állami támogatás összegét. Ez az igénybe vehető 431 millióból eddig - 2021. december 20-ig - 232 millió forint volt.

Eddig 133 ezren látták

A Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya producerek által készített filmet tavaly mintegy 130 ezren látták, ezzel az év legnézettebb magyar filmje lett. Még szélesebb közönséghez juthat el a produkció még az áprilisi országgyűlési választás előtt, a hvg.hu szerdai híre szerint ugyanis 2022. január végén már műsorára tűzi - a kormánypártok irányába elfogult hírműsorokat is gyártó - TV2 országos elérésű, kereskedelmi televízió.

Az Elkxrtukat eddig - a 2021. október 21-i bemutatója óta 2022. január 5-ig - 133 ezer néző látta és 188 millió forint jegyárbevételt termelt – derül ki a Filmforgalmazók Egyesületének legfrissebb adataiból. (Az egyesület felé az adatszolgáltatás önkéntes, maguk a filmek forgalmazói jelentik be a nézőszám- és jegybevételi adatokat.) A közzétett adatok alapján az átlagjegyár 1412 forint, amit a nézők vagy a vetítéseket szervezők fizettek ki. Sajtóhírek szerint ugyanis szerveztek a nézők számára ingyenes vetítéseket is, például az október 23-ai békemeneten részt vevőknek és vidéki középiskolás csoportoknak is.)