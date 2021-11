A Megyei Jogú Városok Szövetsége közösen dolgoz ki egy javaslatot, "amelyben az inflációemelkedés, az iparűzési adó kiesése, az energiaárak és a bérfejlesztés okozta többletforrásigény kompenzációját kérjük a kormánytól. A pártpolitikán felül álló módon, még a szövetségen belül többségben lévő kormánypárti polgármesterek is támogatták a kezdeményezésünket, így hamarosan elkészül a javaslat”– írta Facebook-oldalán vasárnak Péterffy Attila, Pécs polgármestere. Pár nappal ezelőtt hasonló tartalmú levelet küldött a székesfehérvári fideszes polgármester is a kormánynak - írja cikkében a hvg.hu.

Cser-Palkovics András azt kéri a kormánytól: legalább átmenetileg tegye lehetővé az önkormányzatok tulajdonában lévő közszolgáltató cégek számára is azt, hogy amennyiben nem tudják másként megoldani, úgy az egyetemes szolgáltatás keretében (rögzített keretek és árak szerint) kaphassák meg a működésükhöz szükséges áramot és gázt.

„A piaci árak – a nemzetközi folyamatok miatt – brutális mértékben szálltak el az elmúlt időszakban, a többletköltséget pedig a mi esetünkben a Széphőnek, a Fejérvíznek, a Depóniának, egyébként pedig az ország területén működő minden önkormányzati tulajdonban lévő közszolgáltató cégnek ki kell gazdálkodnia, vagy pedig tulajdonosként az önkormányzatnak kellene állnia a számlát" – írta Székesfehérvár polgármestere.

Nagy bajban a távhőcégek

A 444.hu hétfői cikkében arról írt, hogy legalább egy tucat magyarországi nagyváros távhőcége kapott figyelmeztetést az utóbbi hetekben a gázkereskedőjétől: vagy írják alá az október 1. óta érvényes szerződéseik módosítását, és fizessenek többet a gázért, vagy mondják fel a szerződésüket. A lap szerint fideszes és ellenzéki vezetésű városokban is komoly aggodalom lett úrrá a polgármestereken.

Többnyire májusban kötik meg a szerződéseiket a szolgáltatók a kereskedőkkel, ekkor az októbertől a következő októberig felhasznált mennyiségre úgy állapodnak meg, hogy lekötnek egy 100 plusz 20–30 százaléknyi mennyiséget - ismerteti a hvg.hu a szerződéskötési gyakorlatot. Mivel a kereskedők a 100 százalékot előre megvásárolják, ez az a mennyiség, amit biztosan elhasználnak a szolgáltatók, és az e fölötti részt csak aktuálisan szerzik be. Most az a helyzet állt elő, hogy már május óta is többszörösébe kerül a gáz, így a magáncégeknek jóval többet kellene pluszba fizetniük, mint a szerződött ár, ezt a veszteséget viszont nem akarják lenyelni. A többnyire több százmillió forintos plusztételt az önkormányzati tulajdonú távhősök sem képesek benyelni - olvasható a cikkben.

A 444.hu információi szerint most a kereskedők olyan módosítást íratnának alá a távhőcégekkel, hogy az éves elszámolásról álljanak át havira. Ez azt jelenti, hogy a 100 százaléktól való eltérést már nem évente számolnák el, hanem havonta, így a túlfogyasztásokat azonnal ki kellene fizetni, már októberre visszamenőleg is.

Az nem teljesen világos, hogy ha az önkormányzati távhőcégek átlépnek az egyetemes szolgáltatásba, akkor mennyiért kaphatnak gázt az állami MVM-től - jegyzete meg cikkében a hvg.hu.