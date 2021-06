2020 elejéhez képest több mint 30 százalékkal csökkent a fővárosi taxi-engedélyek száma 2021 elejére és már 5000 taxis sincs Budapesten - mondta korábban lapunknak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Akik nem hagyták el a pályát, azoknak összességében 50-60 százalékkal kevesebb fuvaron kell osztozniuk, a fővárosi taxisoknál az egy főre jutó fuvarszám a harmadára esett.

Mindez nem csoda, hiszen a turisztikai szektor mellett - azzal szoros kapcsolatban álló - taxisok elvesztették mind a külföldi utasaikat, mind pedig a bulizókat a lezárások következtében. Sok sofőr alternatív megoldást keresett, futárkodott, ételt szállított, de ez csak mérsékelten tudta ellensúlyozni a komoly veszteségeket.

QP | Quality Placement

A járvány hatása meglátszott a budapesti taxiscégek számain, beszámolóikból kiderül, hogy a fuvarszervezésből származó bevételek jelentősen visszaestek: a piac milliárdokkal zsugorodott.

A legnagyobb piaci szereplő Főtaxi Zrt. értékesítési bevétele kevesebb mint a felére zuhant, ez 1,28 milliárd forintot jelent az egy évvel korábbi 2,69 milliárd után. A tetemes mínuszban szerepet játszik az, hogy a Főtaxi a ferihegyi repülőtér kizárólagos személyszállító partnere, a légi forgalom pedig jelentősen megcsappant tavaly március óta.

A kép forrása: Főtaxi Zrt.



Ezzel szemben a vállalat anyagjellegű ráfordításai - nagy részben a közvetített szolgáltatások értékének csökkenése miatt - szintén esett, ami valamennyire ellensúlyozta a forgalom visszaesését. Szintén meg tudtak fogni mintegy 150 millió forintot a személyi jellegű kiadásokon bár tömeges elbocsátások nem lehettek, ugyanis az átlagos dolgozói létszám csak 79-re csökkent a 2019-es 89 után.

A bérköltségek csökkentésében minden cégnél szerepe volt a kormányzati kedvezményeknek, a szochó és a szakképzési hozzájárulás időszakos elengedésének.

Mindezek ellenére nem tudták nyereséggel zárni 2020-at: 218 millió forint veszteséget könyveltek el. A cég ugyanakkor az eredménytartalék terhére még 190 millió forint osztalékot is kifizetett. A Főtaxi az elmúlt éveket 300-400 millió forint közötti nyereséggel zárta.

A legnagyobb fővárosi taxivállalat nemrég jelentette be, hogy utasaik azt is kiválaszthatják, hagyományos, elektromos vagy hibrid autóval akarnak-e utazni. Budapest legnagyobb taxiflottájában a hagyományos üzeműek mellett már több mint 60 elektromos és 200-at is meghaladó számú hibrid autó van már.

A Taxi 4 kft. bevétele ugyan a 2019-es közel 300 millióról 180 millió forint alá esett, olyan sokat tudtak spórolni mind a dologi, mind pedig a személyi kiadásokon, hogy több mint 15 millió forintos profittal zártak, amely az elmúlt évek egyik legjobbika.

A 2019-es, átlagos 24 fős alkalmazotti létszám után tavaly 16-an dolgoztak a cégnél. A két tulajdonos Pásztor Gábor és Pásztor Gáborné 9 millió forint osztalékot ki is vett a cégből.

A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet értékesítési bevétele, vagyis az a pénz, amit a taxisok a fuvarszervezésért befizetnek 355 millió forintra esett a 2019-es 591 millióról. Ezt kompenzálta ugyanakkor, hogy egyéb bevételeik - mint például a tulajdonosok működésiköltség-hozzájárulása - 72 millióról 148 millióra nőtt.

Az anyagjellegű ráfordításokon több mint 68 millió forintot tudtak csökkenteni, ez 23 százalékos mínusz, míg a bér jellegű kiadásokon 29 százalékkal tudtak faragni, amely több mint 100 millió forint. A vállalkozás 95 ezer forint profitot termelt, amely gyakorlatilag nullszaldó.

Napi.hu (Szabó Dániel)

2020-ban személyi változások is történtek, Tamás Miklós helyett már Németh Zoltán elnökletével működik a szövetkezet.

Válságálló a Bolt

A Taxify-utód Bolt HTX kft. értékesítési bevétele alig csökkent tavaly, 956 millió forint volt a 2019-es 1,04 milliárddal szemben. Adózott eredményük is 362 millió forint lett, a korábbi 411 millió után.

A tulajdonosok az idei nyereségnél is nagyobb, 516 millió forintos osztalék kifizetéséről döntöttek.

Új üzemeltető az MB Elitnél

A Budapest Taxi, amelyet az MB Elit Luxurx Kft. üzemeltet és amelynek egyedüli tulajdonosa a Főtaxi Zrt. szintén jelentős értékesítési bevételcsökkenésről számolt be. Magából a tagdíjból a 2019-es 287 millió forint helyett csak 202 millió folyt be, a személyszállítási bevételeik 49 millióról 12 millióra csökkentek. A cég jelentős PR- és komunikációs tevékenységet is folytat, ebből közel 53 millió forint származott, amely szintén jelentős visszaesés az azt megelőző év 136 milliójához képest.

A mínuszt jelentősen enyhítette ugyanakkor egy permegállapodás eredményeképpen kapott 46 millió forintos összeg, illetve az MB Elite üzletág eladásából befolyt közel 61 millió forint.

Az adózott eredményük 77 miliő forint lett, szemben a 2019-es 48 millióval. A Főtaxi nem vett ki osztalékot, a pénz az eredménytartalékba került.

Az MB Elite taxikat már egy 2020 decemberében, 100 millió forintos jegyzett tőkéjű cég, az MB Elite Elegance Kft. üzemelteti.

Az egyik legkisebb budapesti szereplő, a Tele 5 Taxi Hungary Kft. mindössze 12,3 millió forintos bevételt ért el tavaly, amely harmada az egy évvel korábbi 37,2 milliónak. Bár kiadásaik is csökkentek, nem ennyivel és 13 millió forint veszteséget termeltek, szemben az azt megelőző nullszaldóval.