A Telenor a lakossági internetpiacon is korlátlan adatforgalmi keretet tartalmazó otthoni internetszolgáltatással jelenik meg vezeték nélküli hálózatán – jelentette be a társaság vezetése. Miután a Telenor tavaly elindította vállalati ügyfeleinek szóló Hiperline vezetékes internetszolgáltatását, most egy újabb területet céloz meg.

Mindezt a vállalat sikeres frekvenciavásárlásai tettek lehetővé, amelyekre Peter Gazik vezérigazgató elmondása szerint 100 milliárd forintot költött az elmúlt időszakban a vállalat.

Az OtthonNet szeptember 14-től rendelhető meg a Telenor üzleteiben és a telenor.hu-n. A szolgáltatás 4990 forinttól kezdődő havidíjért lesz elérhető, hűségszerződéses és anélküli konstrukcióban egyaránt. A tarifához két különböző típusú asztali router közül választhatnak az ügyfelek.

A szolgáltatás bemutatásakor kiemelték, hogy a vezeték nélküli otthoni szolgáltatást kifejezetten az átalagos háztartási felhasználásra ajánlják, és nem a nagyságrendekkel nagyobb teljesítményt igénylő felhasználóknak.

A Telenor jövő héttől élő ajánlata:

korlátlan adatforgalom;



akár 150 Mbit/sec becsült maximális letöltési sebesség;

gyors és egyszerű beüzemelés;

otthoni wifi-hálózatként egyszerre akár több eszközön is problémamentesen használható;

A szolgáltató szerint ezeket az otthoni internetezésre kialakított mobilinternet tarifákat az ügyfelek jelentős része a vezetékes szolgáltatások alternatívájaként fogja igénybe venni.