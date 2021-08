Augusztus 17-től 98 Telenor üzletet alakítanak át kutyabaráttá, ami azt jelenti, hogy akik szeretnék, már négylábú kedvenceiket is magukkal vihetik a boltokba – közölte a vállalat.

A folyamat részeként minden olyan üzletet, amelyet a helyi előírások nem szabályoznak másképp - például bevásárlóközpontok esetében -, kutyabaráttá minősítenek, így országszerte az üzletek közel háromnegyede nyitja ki kapuit. Az állatbarát shopok kétharmada vidéki városokban található: ez amiatt is hiánypótló, mert a Kutyabarát.hu adatbázisa alapján a legtöbb kutyabarát üzlet a fővárosban érhető el, vidéken azonban – ott is főleg a megyeszékhelyeken – csupán egy-egy ilyen bolttal találkozhatunk.

A vállalat kezdeményezése amellett, hogy megkönnyíti az állattartók mindennapjait, egyúttal akár életet is menthet. „Még mindig kevesen tudják, de nem szabad a kutyát kikötni közterületen, mert akár balesetet is okozhat – például megrémülhet vagy elszökhet. Emellett autóba sem szabad bezárni, akár még 5 percre sem, mert a felmelegedés rövid távon is életveszélyes lehet. Már egyre több állatbarát üzlet van az országban, amelyek egyfelől ösztönzik a vásárlókat, hogy ne hagyják egyedül a kutyákat, másrészt praktikussági szempontból is fontos lehet, hiszen akár egy sétáltatás közben is elintézhetjük a mindennapos teendőket” – mondta Sziládi-Kovács Hajnalka, az első hazai kutyabarát helyeket közvetítő és népszerűsítő portál, a Kutyabarát.hu alapítója.

A biztonságos közös vásárlásnak kötelező része a „kutyaetikett”, azaz a felelős magatartás a kiskedvenc és a gazda esetében is. „A kutyabarát üzletekben elengedhetetlen, hogy betartsunk két alapvető szabályt: használjunk pórázt és csak jól szocializált állatot vigyünk be a vendégtérbe. Épp ezért lényeges, hogy ne egy üzletben vagy vendéglátóhelyen próbáljuk ki először, miként viselkedik a kutyánk ilyen szituációkban, hanem előbb vigyük kutyaiskolába, közösségbe. Ne felejtsük el, hogy minden esetben a gazda felelősségének tekinthető az állat viselkedése, és ez alapján ítélik meg sokszor a kutyás közösséget is” – tette hozzá Sziládi-Kovács Hajnalka.