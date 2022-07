- Amikor évekkel ezelőtt megszűnt a kedvezményes reptéri fuvardíj, a Budapest Airport meglátta az ebben rejlő piaci lehetőséget és elkezdte kialakítani a hosszú távú parkolóinak rendszerét. Úgy tudom, hogy ez a magyar utazók körében igen kedvelt ugyanis még egy egyhetes parkolás is olcsóbb lehet – üzemanyagköltséggel együtt – mint egy oda-vissza út taxival. Ez még a mostani tarifaemelés előtt is igaz volt, most pedig különösen. A reptéri fuvaroknak hány százalékát teszik ki a belföldiek és hogy változott ez az elmúlt években, illetve hosszabb távon, a fix tarifa törlésével?

- Nem gyűjtünk információt arról, hogy utasaink milyen állampolgárságúak, így erre vonatkozóan pontos kimutatással nem rendelkezem, de a kollégáink tapasztalatai alapján jelenleg a külföldi és belföldi utasok aránya hasonló a pandémia előtti időszakhoz képest.

A hosszú távú parkolókkal való összevetésről azt gondolom, hogy minden szolgáltatásnak megvan a helye, piaca, ügyfélköre. A taxi egy olyan kényelmi szolgáltatás, ami arról szól, hogy aki gyorsan, kényelmesen és biztonságban szeretne kijutni a reptérre – ott is közvetlenül a bejárathoz - vagy éppen bejutni a városba, az a saját autó helyett választhatja ezt az opciót. Mindehhez tapasztalt, nyelveket beszélő sofőröket, kiváló minőségű, akár elektromos autókat és magas színvonalú szolgáltatást ajánl a Főtaxi.

Az ügyfelek eldönthetik, hogy az adott napszakban, élethelyzetben melyik a számunkra legkedvezőbb utazási forma.

Mellesleg nem az utasok állampolgársága a fontos, hanem a trend, ami kirajzolódik. A pandémia utáni visszarendeződésben (utazás, irodai munka, fesztiválok) egy nagyobb a kereslet a taxikra.

2020-ban a havi fuvarszámunk az egy évvel korábbi harmadát sem érte el.

Ehhez képest tavaly júniusban sikerült megkétszerezni a forgalmunkat, az idei hatodik hónapban pedig további 20% körüli körüli éves bázisú növekedést regisztrálhattunk. A növekedés tehát biztató, de még mindig alatta vagyunk a 2019-es értékeknek.

- Tartanak attól, hogy a kormány és a Ryanair konfliktusa vagy akár maga a különadó rányomja a bélyegét a reptér forgalmára?

- A konfliktus és a különadó kapcsán nem bocsátkoznék találgatásokba.

- A Főtaxinál úgy tudom, a reptéri fuvarok vállalásának feltétele a magasabb tagdíj. Mennyi most az árbeli különbség és mennyire kockázatvállalók a sofőrök egy olyan bizonytalan helyzetben mint a mostani?

- A díjstruktúránk igen összetett, részletes kifejtése sajnos meghaladná ennek az interjúnak a kereteit. Az, hogy a Főtaxi továbbra is a Budapest Airport hivatalos személyszállítási partnere, a taxis partnerek számára kiszámítható és jövedelmező fuvarlehetőségeket jelent, vagyis azok, akik reptéri fuvarokat visznek, nem extra kockázatot vállalnak, hanem élnek a partneri szerződés adta kedvező lehetőségekkel.

A Budapest Airport májusi utasforgalma már elérte az 1 millió főt, a Főtaxi az előző évhez képest már nyolcszor annyi utast szállít a repülőtérről Budapestre vagy az agglomerációba. Míg egy átlagos tavaszi hétvégén az érkező járatok utasaival körülbelül 2700 taxi indult el a reptérről, addig júniusban ez a szám már 56 százalékos növekedéssel 4200-ra emelkedett. Azért, hogy a repülőtéri fuvarokban is egyre nagyobb teret nyerhessenek a környezetkímélő autók, 5 nagy teljesítményű töltőre cseréltük a korábbiakat a ferihegyi taxis parkolóban, ahol emellett már elkezdődtek 7 további töltőállomás telepítési munkálatai is.

- Nemrég emelkedtek a taxis tarifák, átlagosan 35 százalékkal. Meg vannak elégedve a most kialkudott árszinttel?

- Mivel 2018 óta ugyanaz a tarifa volt érvényben, a tarifaemelés szükségessége – különösen a jelenlegi inflációs környezetben – nem vitatható.

Emelkedtek a tarifák (Forrás: Főtaxi)



Jelenleg annyi és olyan mértékű bizonytalansági tényező van, kezdve a világgazdaság helyzetétől, az energiaárakon át az inflációig bezárólag, hogy lehetetlen megjósolni, meddig lehet elégedett a szektor ezzel a tarifával

- Úgy tudom, hogy emelések után egy rövid időre csökken a fuvarok száma, majd visszarendeződik a „normális” kerékvágásba. Láttak ilyen változást a mostani emelésnél is?

- Nem láttunk ilyet, a fuvarok száma a korábban már említett hatások miatt emelkedik.

- Hogy változott a Főtaxival szerződésben álló sofőrök száma az emelés hatására?

- Nőtt, de mivel a tarifa egységesen nőtt minden, Budapesten szolgáltató taxistársaság és vállalkozó számára, a létszámemelkedést saját toborzási aktivitásunk sikerének tudjuk be.

- Emel a cég a tagdíjakon? Ha igen, mennyi volt korábban és mennyi (lesz) most?

- Ahogy említettem, díjstruktúránk részletes ismertetése meghaladná a beszélgetésünk kereteit, azt ugyanakkor el tudom mondani, hogy nemrég, az utaskiszolgálás hatékonysága érdekében bevezettünk egy prémium tagdíjrendszert. A taxis franchise partnereink május 23-tól a heti átlagos fuvarszámok teljesítésével automatikus jóváírást kapnak a következő heti tagdíjból.

Ez a prémium rendszer lehetővé teszi, hogy a kiemelt időszakokban és viszonylatokban végzett szolgáltatás ellentételezéseként partnereink akár a korábbinál alacsonyabb tagdíjat fizethessenek.

- Mi az, amit a cég megváltoztatna a taxisrendeletben, ha lenne erre fogadókészség a döntéshozók részéről?

- Tapasztalataink szerint jó döntésnek bizonyult és bevált a rögzített tarifa bevezetése, így továbbra is ezt a megoldást pártoljuk. Az átlátható díjszabásnak köszönhetően az utasok számára könnyebben tervezhetővé váltak a költségek, javult a taxiszolgáltatás általános színvonala és ezzel együtt a taxizás és a taxis társadalom megítélése is.

- A tavalyi pénzügyi eredmények alapján már nem a Főtaxi a legnagyobb szereplő a budapesti piacon és versenytársának a profitrátája is nagyságrendekkel magasabb, mint az átlag. (Erről itt írtunk részletesen)

- Az eredményadataink értelmezéséhez fontos tudni, hogy az utóbbi három évben számos jelentős fejlesztést hajtottunk végre, az informatikai rendszerünktől kezdve, az elektromosautó-flottánk és az azt kiszolgáló töltőhálózat bővítésén, az utaskiszolgálási rendszereink megújításán (robotdiszpécser, mobilos applikáció) keresztül egészen a földrajzi és üzleti terjeszkedésig. Utóbbi azt jelenti, hogy Budapest és Szombathely után júliustól a Velencei-tó környékén is szolgáltatunk, a több lábon állás jegyében pedig két, az üzleti szegmensre fókuszáló üzletágat indítottunk el, a Főtaxi Go azonnali csomagszállítási szolgáltatást, valamint a Főtaxi Drive autóbérbeadási szolgáltatást.

Forrás: Főtaxi

Ezen felül 2020-ban és 2021-ben is jelentős kedvezményekkel segítettük taxis partnerinket a járványhelyzetben bevételünk terhére.

- Nem lenne szükség egy teljes szemléletbeli váltásra, ami a fuvarszervezők piaci modelljét érinti? Legyen szó akár a fix tagdíj helyett százalékos rendszer bevezetéséről?

- Mi a Főtaxinál arra koncentrálunk, hogy az utasaink elégedettek legyenek, mert ez szolgálja a taxis partnereink és a mi üzleti érdekeinket is, az előbb említett fejlesztések , terjeszkedések, szolgáltatásbővítések pedig mind ezt a célt szolgálják. Arra számítunk, hogy a piac a fuvarszervezői piacból egy mobilitási piaccá fog válni, mi pedig ennek a piacnak is az egyik jelentős szereplője kívánunk lenni.

- Hogy változott az elmúlt években a diszpécserszolgálat létszáma és kihasználtsága és hogy viszonyul ez az applikáció használatához?

- Továbbra is az applikáción keresztüli taxihívás számít a legnépszerűbb rendelési módnak, a fuvarok 40 százalékát így veszik igénybe. Az utas követheti az autó útját, látja, hogy mikor érkezik meg, és szükség esetén az app össze is kapcsolja a sofőrrel, így például könnyen tisztázható egy kérdéses cím.

Mindemellett több kutatásunk is bizonyította, hogy a magyarok közül sokan ragaszkodnak az élő hanghoz, a diszpécserszolgálathoz. A hazai taxitársaságok közül elsőként mi vezettük be tavaly novemberben a robotdiszpécser szolgáltatást, ami egyrészt a diszpécser kollégák leterheltségét csökkenti, másrészt főként azoknak az utasoknak jelent segítséget, akik csúcsidőszakban szeretnének telefonon taxit rendelni. Az automatizált rendszer segítségével elkerülhető a különösen a csúcsidőszakokra jellemző várakozás, és ezt az utasaink is értékelik, így immár a robotdiszpécseren keresztül zajlik a rendelések 20 százaléka.

Az alkalmazással együtt így a rendelések közel kétharmada már élő diszpécser nélkül zajlik le, várakozásaink szerint pedig ez a trend a jövőben tovább erősödik majd.

- Hogy indult a 2022-es év 2021-el és 2019-cel összevetve fuvarszámot és bevételt tekintve?

- 2022-ben folytatódott a 2021-es év szerencsére már növekvő trendje, de egyelőre ezzel együtt is csak megközelíteni tudjuk a 2019-es évet.

- Vannak további akvizíciós terveik?

- Ahogy korábban említettem, mind földrajzi, mind üzleti értelemben folyamatosan bővítjük tevékenységünket, de ez nem elsősorban akvizíciót jelent. Ami a jövőbeni terveket illeti, idén biztos, hogy több hazai nagyvárosban lesz Főtaxi, de ez legyen meglepetés.

- Mennyire gátolja a flottacserét és az elektromos autók terjedését az ellátás akadozása?

- Valóban érinti az újautó-beszerzéseket az ellátás akadozása és a rendkívüli módon meghosszabbodott várakozási idő. Szerencsére így sem állt le az elektromobilitási programunk: a közelmúltban 45 új, tisztán elektromos autóval bővült a járműparkunk.

Az ellátás akadozását leginkább az elektromos autók új töltőállomásainál éreztük, de kis csúszással ezek is haladnak.

- Amerikában egy hónapja adtak engedélyt a teljesen sofőr nélküli taxiszolgáltatás elindítására. Mikorra lehet ez realitás itthon?

Európában más, óvatosabb a hozzáállás a legújabb technológiákhoz, mint például Kínában vagy San Franciscóban, ahol teljesen önvezető taxik állhatnak forgalomba és nem szabad megfeledkezni ennek társadalmi-és etikai oldalról sem. Persze itt is történik előrelépés, hiszen június 6-án lépett életbe az az európai uniós rendelet, amely a közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében kötelezővé teszi különböző vezetéstámogató rendszerek használatát, és létrehozza az automatizált járművek Európai Unión belüli jóváhagyásának jogi keretét.