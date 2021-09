Az uniós közbeszerzési közlönyben megjelent felhívás kiemeli, hogy az új beruházást évi 3 millió utashoz kell megtervezni. Része a feladatnak egy kisgépes zóna kialakítása is.

A pályaművek díjazására nettó 16,5 millió forintot biztosít a város. A legmagasabb díj nettó 7 millió, míg a legalacsonyabb 1,5 millió forint lehet. A megvétel legkisebb összege pedig nettó 500 ezer forint.

A pályaművek benyújtási határideje november 23.

A Napi.hu 2019. decemberében írt arról, hogy a Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére 2,3 milliárd, a működtetésre évi 400 millió, míg a repülőtéri tűzoltóságnak 700 millió forintot hagyott jóvá a kormány.

Egy évvel később, múlt év decemberében arról adtunk hírt, hogy a gazdaságfejlesztési és turisztikai céljainak elősegítése érdekében, a magyar állam 51 százalékos tulajdoni részt vásárol a Debrecen International Airport Kft.-ben - így döntött akkor a kormány.

Idén júniusban jelent meg, hogy több mint 491 millió forint veszteséggel zárta 2020-at a Debrecen International Airport Kft. Ezzel együtt az elmúlt 5 évben 1,66 milliárd forintra nőtt az üzemeltető által összehozott mínusz. Ahogy a korábbi években, a tulajdonosok most is tőkét vonnak be a cégbe:

- Debrecen önkormányzata, amelynek 51 százalékos tulajdonrésze van 250,7 millió forintot,

- az önkormányzati tulajdonban lévő Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 25,2 százalékos tulajdonrésszel 221,3 millió forintot,

- a 23,98 százalékot birtokló, Herdon István milliárdos vállalkozó érdekeltségébe tartozó Airport Debreceni Holding Zrt. pedig 19,6 millió forintot fizet be.