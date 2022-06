A Tesco online szolgáltatásában is egyre több környezetbarát gyakorlatot vezet be, legújabb lépésként pedig teljesen elektromos furgonokkal bővítette járműparkját a napokban. Az új, környezetbarát Mercedes eSprinter áruszállító autókkal az áruházlánc Budapesten szállítja ki az online rendeléseket - olvasható az üzletlánc közleményében.

Az MHC Mobility Magyarország flottapartnerrel közösen üzemeltetett, új kishaszongépjárművek 47 kWh teljesítményű akkumulátorral rendelkeznek, így kapacitásuk maximális kihasználtság mellett is elegendő a napi akár 100-120 kilométeres hatótávú kiszállításokhoz. A furgonok átlag 45 perces ki- és berakodási ideje alatt pedig gyorsan és hatékonyan megoldható a töltés.

Az elektromos furgonokban a hűtőgépek is akkumulátorról működnek, az MHC Mobility pedig a járművek belső kialakítása során kifejezetten figyelt arra, hogy a Thermo King E-200-as hűtőegységek és a gépjárművek akkumulátorának maximális hatótávja megegyezzen, így az autók hűtési kapacitása töltéstől töltésig bírja. A csendes és fenntarthatóbb működés mellett az elektromos hűtőrendszer egyik fő előnye, hogy a járművekkel így az emissziómentes zónákba is be lehet hajtani.

Az elektromos furgonokon túl a Tesco június végétől várhatóan további 15 dízel kiszállítójárművel is bővíti flottáját az MHC Mobility-vel együttműködésben, amelynek célja a járműflotta fejlesztése és modernizálása, lehetőség szerint minél fenntarthatóbb módon. Az MHC Mobility évek óta szoros partnerségben dolgozik a Tescóval, akiknek közel 100 hagyományos meghajtású kiszállító járművet biztosít lízing keretében.