Lángokba borult az ausztráliai Victoria államban, Mooraboolban, Geelong közelében a Tesla 13 lítium-akkumulátorblokkból álló telepe. A helyi tűzoltóság több mint 150 embere reagált a tűzesetre, amelyet sikerült megfékezni, és amelyet szoros megfigyelés alatt tartanak, amíg a már elhatárolt területen el nem pusztul az összes éghető anyag. Senki sem sérült meg, a helyszínt kiürítették - derül ki az abc.net ausztrál portál beszámolójából.

"Ha megpróbáljuk lehűteni, az csak meghosszabbítja a folyamatot" - mondta Ian Beswicke, a CFA helyettes tűzoltóparancsnok-helyettese, aki szerint akár 8-24 órát is eltarthat amíg az érintett egységek teljesen leégnek. Mivel a létesítményben veszélyes anyagok vannak, Geelong közelében mérgező füstre vonatkozó figyelmeztetést adtak ki.A lakosokat arra figyelmeztették, hogy zárják be az ablakokat, zárják el a kandalló füstelvezetőjét, és vigyék be a háziállataikat Batesford, Bell Post Hill, Lovely Banks és Moorabool környékén.

QP | Quality Placement

A Tesla akkumulátora várhatóan a déli félteke legnagyobb telepe lesz, lényege, hogy Victoriában a megtermelt megújuló energiát tárolni tudják. Az ausztrál hálozat fenntartója (Australian Energy Market Operator, AEMO) közölte, hogy az akkumulátort elszigetelték és leválasztották a fő áramhálózatról, így az incidens "nem befolyásolja" az ellátásbiztonságot.

A Tesla akkumulátorát a megújuló energiával foglalkozó Neoen cég üzemeltette és rendelte meg. A Neoen Australia ügyvezető igazgatója, Louis de Sambucy elmondta, hogy a Teslával együtt működve próbálják kezelni a helyzetet.