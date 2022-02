Az URL Genius mobil marketingcég friss tanulmánya szerint a YouTube és a TikTok intenzívebben gyűjti a felhasználók személyes adatait, mint bármely más közösségi média alkalmazás. Még a Facebookon is túltesznek, amelyről köztudott, hogy elképesztő mennyiségű információt gyűjt be, majd nem egyszer külsős partnereknek ad tovább.

A tanulmány megállapította, hogy a Google tulajdonában lévő YouTube leginkább saját céljaira gyűjti a személyes adatokat - például követi az online keresési előzményeket, vagy akár a tartózkodási helyét, hogy releváns hirdetéseket tudjon kínálni. A TikTok azonban, amely a kínai ByteDance technológiai óriás tulajdonában van, többnyire lehetővé teszi, hogy külső partnerek nyomkövetői gyűjtsék a felhasználóik adatait - és onnantól kezdve nehéz megmondani, mi történik velük - írja a CNBC.

A harmadik féltől származó nyomkövetők esetében lényegében lehetetlen tudni, hogy ki követi a felhasználókat, vagy hogy milyen információkat gyűjtenek, kezdve attól, hogy milyen posztokkal lép valaki interakcióba - mennyi időt tölt egy-egy bejegyzés nézésével- a fizikai tartózkodási helyig és minden más személyes adatig, amelyet megosztanak a userek az alkalmazással.

Amint a tanulmány megjegyezte, a harmadik fél által használt nyomkövetők az alkalmazásból való kilépés után is nyomon követhetik a felhasználói tevékenységét más oldalakon.

A tanulmány elkészítéséhez az URL Genius az Apple iOS rendszerének Record App Activity funkcióját használta, hogy megszámolja, hány különböző domain követi a felhasználó tevékenységét 10 különböző közösségi média alkalmazásban - YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger és Whatsapp - egy látogatás során, még mielőtt a felhasználó bejelentkezne a fiókjába.

A YouTube és a TikTok állt a kémkedési lista élén, egyenként 14 hálózati kapcsolattal dolgoznak az appok, ami lényegesen magasabb, mint a tanulmányban szereplő, alkalmazásonként átlagosan hat hálózati kapcsolat. Ezek a számok valószínűleg mind magasabbak azoknál a felhasználóknál, akik be vannak jelentkezve az említett alkalmazások fiókjaiba - jegyezte meg a tanulmány.

A YouTube követői közül tíz volt első fél hálózati kapcsolattartó, ami azt jelenti, hogy a platform saját céljaira követte a felhasználói tevékenységet. A kapcsolatok közül négy harmadik fél domainjeiből származott, ami azt jelenti, hogy a közösségi platform egy maroknyi titokzatos külső félnek engedélyezte az információgyűjtést és a felhasználói aktivitás nyomon követését.

A TikTok esetében az eredmények még rejtélyesebbek voltak: a népszerű közösségi médiaalkalmazás 14 hálózati kapcsolatából 13 harmadik féltől származott. A tanulmány szerint a harmadik fél általi követés még akkor is megtörtént, amikor a felhasználók nem engedélyezték ezt az applikációnak a beállításokban.

A TikTok kapcsán az különösen aggályos, hogy messze a legnépszerűbb közösségi médiás felületté vált a tinédzserek körében. Valamint az is problémás, hogy a kínai hatóságoktól jóval nehezebb megtudni, hogy az összekémkedett információk hová is kerülnek. Az EU-n belül a GDPR számos joggal felruházza az embereket, amellyel vannak eszközeik arra, hogy kiderítsék, mi is történik a róluk gyűjtött és tárolt adatokkal.

"A fogyasztók jelenleg nem láthatják, hogy milyen adatokat osztanak meg harmadik fél hálózataival, vagy hogy az adataikat hogyan használják fel" - írták a jelentés szerzői.

Októberben a Wired közzétett egy útmutatót arról, hogy a TikTok hogyan követi a felhasználói adatokat, beleértve a tartózkodási helyet, a keresési előzményeket, az IP-címet, a megnézett videókat és azt, hogy mennyi ideig nézi azokat. Az útmutató szerint a TikTok az egyéb gyűjtött információk alapján "következtetni" tud a személyes jellemzőkre a korosztálytól a nemig. A Google és más oldalak ugyanezt teszik, ezt a gyakorlatot "következtetett demográfiának" nevezik.

A TikTokot a múltban kritika érte azzal kapcsolatban, hogy a vállalat hogyan gyűjti és használja fel az adatokat, különösen a fiatalabb felhasználóktól, beleértve azokat az állításokat, hogy a vállalat egyes privát felhasználói adatokat kínai szerverekre továbbított. Ahogy a CNBC tavaly megjegyezte, a TikTok adatvédelmi irányelvei szerint az alkalmazás megoszthatja a felhasználói adatokat a kínai anyavállalattal, bár állítása szerint biztonsági intézkedéseket alkalmaz az "érzékeny felhasználói adatok védelmére".

2020-ban Donald Trump akkori elnök az alkalmazás adatbiztonsági politikájával kapcsolatos aggályok miatt be akarta tiltani a TikTokot az Egyesült Államokban, mielőtt Joe Biden jelenlegi elnök visszavonta ezeket a fenyegetéseket, és elrendelte a külföldi tulajdonú alkalmazások által jelentett potenciális biztonsági fenyegetések felülvizsgálatát.