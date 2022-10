Az idei ősz slágerjuttatása a rezsitámogatás. Adják az önkormányzatok is, ahogy tudják, emellett egyre-másra jelentik be a vállalatok, hogy megugrott villany- és gázszámlát extra juttatással kompenzálják a dolgozóiknál. A béremelés lenne persze az igazi támogatás, de azt nem minden cég engedheti meg magának, és az hosszabb időre szól. Egyszeri juttatást viszont nagyon sokan adnak ezekben a hónapokban. A hazai nagybankok többsége is így tesz, bár a pénzügyi szférában egyébként is viszonylag magasak a fizetések.

A CIB Bank már szeptemberben belátta, hogy a magas infláció, különösen az élelmiszerárak és a rezsi hirtelen emelkedése jelentős kihívást jelent sok háztartás számára, ennek enyhítése érdekében már a múlt hónapban 420 millió forintnyi extra juttatást fizetett ki a dolgozóknak. A támogatást csak egy bizonyos bérszintig adta a bank, viszont a juttatást a tartós távolléten lévők, elsősorban kismamák is megkapták. Ezen felül, még a tervezett rendkívüli béremelést is megvalósítja a bank.

Mészáros Lőrinc 100 ezer forintot fizet mindenkinek

Mészáros Lőrinc sem bánik szűkmarkúan a dolgozóival a rezsitámogatást illetően. A Magyar Bankholdingnál a "Mészáros csoporttal összhangban minden munkatárs nettó 100 ezer forint egyszeri rezsitámogatásban részesül, amelyet az októberi bérükkel egy időben kapnak meg" - közölte a pénzügyi csoport. Ezenkívül nemrég jelentettek be egy 3 milliárd forint értékű rendkívüli kompenzációs csomagot – a csomag tartalma béremelés, karácsonyi egyhavi juttatás és cafeteria-növelés, terület és jogosultság szerint.

Az Erste már a múlt hónapban meglépte ezt, és még bőkezűbb volt. Szeptemberben extra juttatással támogatta munkavállalóit a magas inflációs környezet és az energiaárak drasztikus megugrása miatt. A bank egyszeri támogatást nyújtott minden olyan alkalmazottjának, akinek a teljes munkaidőre vetített bére nem haladja meg a bruttó egymillió forintot. Az 500 ezer forint alatti béreknél ez bruttó 300 ezer forintot, tehát a havi kereset legalább 60 százalékának megfelelő mértékű juttatást, míg az 500 ezer és 1 millió forint közötti fizetések esetén bruttó 200 ezer forintot jelentett. Az Erste vezetése arról is döntött, hogy a jövő évre tervezett fizetésemelés felét már januárra előre hozza, míg a béremelések következő köre júliusban lesz.

Az OTP-nél is van támogatás, de pontosabb részleteket nem árult el erről a bank. "Az OTP Bank folyamatosan nyomon követi és elemzi a gyorsan változó környezetet, és korábban is megtette, illetve a jövőben is megteszi a szükséges intézkedéseket munkatársai érdekében. Egyéb intézkedések mellett segítséget nyújtunk a megugró rezsiköltségek kezelésére is, egyszeri juttatást biztosítunk a legtöbb munkavállalónknak" - közölték a Napi.hu-val.

Inkább a béreket emelik

A Raiffeisen Banknál az idén két alkalommal is volt béremelés, valamint 2023-tól jelentősen megnövelik a cafeteria-kereteket is, ezzel is igazodva a piacon tapasztalható folyamatokhoz. A megemelt cafeteria keretből a távmunkához kapcsolódóan az Szja. tv. által biztosított igazolás nélküli, adómentesen elszámolható rezsiköltséget lehet igénybe venni 2023-tól. Célzott rezsitámogatást nem nyújtanak, úgy vélik, hogy a tartós, emelt bér kedvezőbb fogadtatásra talál a kollégák között, mint egy egyszeri kifizetés.

A K&H is ezt az elvet vallja, rezsitámogatás helyett inkább a béreket emelték meg kétszer is az idén. "A jelenlegi gazdasági helyzet jelentős terhet ró a munkavállalókra, így a pénzintézet vezetése elkötelezett, hogy lépéseket tegyen munkatársai jövedelmének értékállósága érdekében" - írta a hitelintézet. Az áprilisi, átlagosan 6 százalékos általános béremelés után, októbertől a K&H további extra béremelést nyújt munkavállalói számára. Ezzel a kétlépcsős bérfejlesztéssel 2022-ben a dolgozók, fizetésüktől függően, összesen, bérszinttől függően 9-11 százalékos átlagos éves béremelésben részesülnek. A fizetések emelése mellett minden dolgozó az éves teljesítményfüggő jutalmán túl, további 1000 euró extra jutalomban részesült 2022-ben. Mindezek együttesen 4 milliárd forinttal magasabb éves javadalmazást jelentenek a tavalyi évhez képest.

A biztosítóknál is van ilyen

Az NN Biztosító is most jelentette be, hogy a fűtési szezonra szóló, maximum havi bruttó 65 ezer forintos rezsitámogatást nyújt munkatársainak. A társaság ezzel mintegy 350 kollégáját segíti az infláció és a megnövekedett energiaárak közepette, méghozzá méltányossági alapon. Az intézkedés keretében ugyanis a magasabb keresetű munkatársak kisebb, a relatíve alacsonyabb jövedelműek pedig nagyobb havi támogatásban részesülnek. Az NN emellett sokoldalú, a pénzügyi, pszichológiai tanácsadásra, illetve az energiahatékonysággal kapcsolatos edukációra is kiterjedő jóléti programmal segíti az alkalmazottakat.

A maximális, havi 65 ezer forintos juttatást a bruttó 600 ezer forint alatti jövedelem esetén adja a biztosító, efölött bruttó 45 ezer forintot utal munkatársainak a teljes fűtési szezonban október közepétől március közepéig. Az így kialakított progresszív támogatás azokra a munkatársakra fókuszál, akik nem részesülnek olyan juttatásokban, mint például a céges autó lehetősége. Az összességében százmilliós ráfordítást jelentő rezsitámogatás célja, hogy a munkatársak segítséget kapjanak az energiaszámlák kifizetéséhez.

