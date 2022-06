Gyenge forint idején régebben is sűrűbben estek be főleg a határmenti boltokba a bevásárlóturisták. A majdnem 400 forintos euró árfolyam és az árstopos benzin még vonzóbb volt a külhoniak számára.

A bevásárlóturizmusnak persze mindig is két iránya volt, hol az egyik, hol a másik irány volt a kecsegtetőbb, elsősorban a forint árfolyamának hullámzásától függően.

A bevásárlóturizmus mozgatórugói az ár, az utazási költség és az árfolyammozgás lenne. Mostanában ezekhez csatlakozik az árstopos élelmiszerek köre is. Ezek mellett az is számít, hogy a turisták vásárlási vágya is része az utazás élményének és számít abban, mikor kerekedik fel és vásárolgat külföldön.

2022 elejének turista slágere a benzin volt.

2022 első negyedévében a Magyarországra látogató turisták össze költése a boltokban megközelítette a korábbi, járvány előtti csúcsot. Ez döntő részben annak köszönhető, hogy kétszer annyit tankoltak, mint régebben.

Élelmiszerekből, iparcikkféleségekből még kevesebbet vásároltak, bizonyára alaposan összehasonlítják az árakat, mit érdemes megvenni és mit nem.

Vásárlások más országokban*

2019 2020 2021 2022 külföldiek Magyarországon élelmiszer 51 45 27 40 iparcikk 72 72 39 62 üzemanyag 18 24 14 35 összesen 141 141 80 137 magyarok külföldön élelmiszer 20 18 9 18 iparcikk 40 40 16 48 üzemanyag 8 11 6 12 összesen 68 69 31 48 *első negyedév, milliárd forint Forrás: KSH

Utaztak a magyarok is vásárolgattak is a külhoni boltokban. Ráadásul többet is költöttek, mint korábban, egyrészt a különféle iparcikkféleségekből, másrészt üzemanyagból is.

Úgy látszik, az utazás élménye elnyomhatja a drágaságot, és persze volt is pénzük az év elején. Nyilván sokan szántak egy kis pénzt utazgatásra, és akkor már vásárolgattak is odaát.

Egynapos turisták*

2019 2020 2021 2022 külföldiek Magyarországon 46 47 11 38 magyarok külföldön 27 26 3 21 *első negyedév, milliárd forint Forrás: KSH

És vannak vásárlók, akik nem restek felkerekedni egy-egy napra a határaikon túl pusztán vásárolgatni. 2022 elején meg is élénkült a bevásárlóturizmus. Nyilván itthon tankolt, aki belevágott, legyen ennyivel olcsóbb a hazahozott áru bekerülési költsége, és a forint gyengébb árfolyama sem fojtotta el a boltos kalandozást. Odaát persze kisebb az áfa kulcsa, ez is számít .

Így, ha még nem is volt a régi a bevásárlóturizmus, de lendületet vett 2022 elején, azzal, hogy korábban is nekünk állt a boltos zászló, azaz az idelátogató bevásárló turisták többet költöttek itt, mint a mieink ott.