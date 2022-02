Az OTP Bank legfrissebb Öngondoskodási Index kutatásának eredményei szerint a koronavírus és az azt követő gazdasági bizonytalanság ugyan tudatosabbá tette a lakosságot, azonban a nyugdíjparadoxont továbbra sem sikerült feloldani. A megkérdezettek 63 százaléka véli úgy, hogy az állami nyugdíj nem lesz elég az időskori megélhetéshez, mégis mindössze 11 százalék rendelkezik kifejezetten nyugdíjcélra félretett befektetéssel.

„Bár pénzügyi tervező alkalmazásból származó adataink szerint közel 180 ezer ügyfél jelölt meg nyugdíj célt befektetési tanácsadás során 2021-ben, a tettek útjára már kevesen léptek rá, mindössze 6 százalék. Ennek egyik oka lehet, hogy ügyfeleink különböző életkorban egészen eltérő módon gondolkoznak az időskorról” – mondta Nyitrai Győző, OTP Bank mindennapi pénzügyek területének igazgatója, aki arra is rámutatott, hogy az igény megvolna, de a cselekvésig nem mindig jutnak el az ügyfelek, mert a nyugdíjat sokszor távolinak tartják, vagy nem találják meg ehhez a számukra legmegfelelőbb megtakarítási terméket.

Nagy szerepe van a munkáltatóknak

Az OTP Bank és OTP Nyugdíjpénztár szakértői is egyetértenek abban, hogy az első lépést a legnehezebb megtenni takarékoskodás terén, utána viszont már motivált a magyar lakosság és folyamatosan gyarapítják nyugdíjcélú megtakarításaikat. Az OTP Nyugdíjpénztár pozitív fejleményekről számolhat be az elmúlt évre visszatekintve: ugyanis a nyugdíjpénztári megtakarítások továbbra is az egyik legnépszerűbb ilyen befektetési formának számítanak, hiszen ez az öngondoskodási forma olcsó, átlátható és egyszerű, ideális „belépő termék” a hosszú távú megtakarítások piacára.

Ezt bizonyítják a pénztár elmúlt évi tapasztalatai is: 2021 során több mint 16 000 új tag csatlakozott, az OTP Nyugdíjpénztár 249 000 tagja pedig több mint 28 milliárd forintnyi befizetéssel növelte nyugdíjcélú megtakarításait, amivel év végére sikerült elérni a 353 milliárd forintos vagyont. Ez mind az egyéni tagok, mind a munkáltatói tagok esetében növekedést jelentett a pénztár számára. Azonban az OTP Nyugdíjpénztár szerint még van tér a fejlődésre.

„Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének adatai alapján ma valamivel több mint 1 millió nyugdíjpénztártag van, a mintegy 4 millió munkavállalóból. Ahhoz viszont, hogy a nyugdíjcélú öngondoskodás tudjon népszerűségén növelni, kulcsfontosságú a 30 év alatti generáció bevonása” – mondta Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. A szakember hozzátette: „Azt látjuk, hogy a még pályájuk elején járó munkavállalók már pénzügyileg tudatosabbak, de amikor dolgozni kezdenek, megfeledkeznek a nyugdíjcélról, pedig az első lépéseket éppen ekkor kellene megtenniük. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a munkáltatók is szerepet vállaljanak a fiatal generáció megtakarításainak megkezdésében és sikerrel indítsák el a munkavállalókat a nyugdíjcélú öngondoskodás útján.”

Biztos lábakon: a megtakarításon túl

A nyugdíjcélú öngondoskodásnak több dimenziója és célja van, a választott termékekkel és konstrukciókkal pedig nem csak saját maga, hanem szerettei egészségéről, illetve anyagi biztonságáról is bárki gondoskodhat. Az Öngondoskodási Index kutatás alapján azt látszik, hogy az ilyen típusú gondoskodás és az előrelátás a koronavírus hatására sem szorult háttérbe, sőt, kifejezetten megerősödött, hiszen a legfrissebb felmérés szerint a megkérdezettek 16 százaléka rendelkezik élet- vagy nyugdíjbiztosítással, így ez az egyik legnépszerűbb vizsgált pénzpiaci megtakarítási forma.

„Jellemzően, akik plusz megtakarítást tudtak felhalmozni ebben a kritikus időszakban, esetükben az életbiztosítás volt az egyik legnépszerűbb termék” – nyilatkozta Budai József, az OTP Bank Bankbiztosítási főosztályvezetője a további öngondoskodási lehetőségek kapcsán. – „A saját eredményeink is azt mutatják, hogy folyamatos az érdeklődés az általunk kínált biztosítások iránt.

Az elmúlt másfél év eseményei jelentősen befolyásolták azt is, hogy az ügyfelek miként intézik ügyeiket, így a biztosítási vagy éppen nyugdíjmegtakarítási befektetéseiket. Jelentősen nőtt az igény az online és az alternatív ügyintézési lehetőségek iránt. Célunk, hogy kialakítsuk a kapcsolattartás, szerződéskezelés új módjait is, ahol erre lehetőség van. Ezekkel a fejlesztésekkel és intézkedésekkel is támogatni tudjuk ügyfeleinket a legjobb megoldások megtalálásában” – tette hozzá a változó ügyfélszokásokkal kapcsolatban Budai József.

Azonban a nyugdíjbiztosítások népszerűségének növekedéséről nem csupán az OTP Bank szakértői tudtak beszámolni. Ezt a jelenséget a Groupama Biztosító szakembere is alátámasztotta. A járvány hatására a nyugdíjbiztosítások száma tovább emelkedett, 2021 június végén 287 ezer unit-linked és 111 ezer vegyes életbiztosítás volt a piacon. Azonban a növekedés üteme némi lassulást mutat. A Groupama szakértői arra számítanak, hogy a járvány lecsengésével a nyugdíjbiztosítási piac növekedése ismét lendületet fog kapni, visszatér a 2019 előtti 20 százalékot meghaladó éves növekedési ütemhez.

„Ez támasztja alá múlt év végi saját kutatásunk is, mely szerint az aktív korú magyar lakosság 11 százaléka majdnem biztosnak vagy valószínűnek tartja, hogy a közeljövőben belekezd nyugdíjcélú megtakarításba, összesen pedig a lakosság több mint harmada nyitott egy nyugdíjcélú takarékoskodás indítására” – számolt be az eredményekről Gönczi Erika, a Groupama bankbiztosítási főosztályvezetője.

A nyugdíjbiztosítás egyik előnye, hogy magas szintű biztosítási védelem érhető el vele, amelynek elsődleges célja a befektetés védelme: annak biztosítása, hogy az ügyfél eredeti célja minél biztosabban teljesüljön, váratlan esemény bekövetkezésekor is. „Ahogyan a többi nyugdíjcélú megtakarítást, érdemes minél fiatalabban elkezdeni ezt az öngondoskodási formát is. A tavaly év végi kutatásunk szerint is általános vélemény, hogy 30 év alatt érdemes elkezdeni a nyugdíj előtakarékoskodást.” - emelte ki a nyugdíjbiztosítás szerepét Gönczi Erika.

A negyedik pillérre is érdemes támaszkodni

„Meggyőződésem, hogy a sikeres nyugdíjcélú öngondoskodás harmadik eleme a nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz). Az OTP Öngondoskodási Indexe alapján a három megoldás közül ez kevésbé népszerű ma még, azonban a sikeres, és adó-optimalizálási szempontból igazán hatékony öngondoskodás érdekében érdemes igénybe venni” – ismertette a nyesz-szel kapcsolatos részleteket Nyitrai Győző. „A nyugdíj-előtakarékossági számlára egyszeri nagyobb összeget is el lehet helyezni, de kisösszegű, rendszeres megtakarítások esetében is tökéletes megoldást kínál” – tette hozzá.

Az eseményen felszólaló szakértők arról is beszámoltak, hogy nagy várakozásokkal néznek az adó-visszatérítés nyújtotta lehetőségek elé. A pénzintézet szakértői szerint ugyanis a napokban beérkezett adó-visszatérítések, a rendvédelmi dolgozók 6 havi juttatása, a fiatalok adókedvezménye miatt az utóbbi évek legizgalmasabb időszakára számítanak a lakossági megtakarítási piacon. Azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy az idei év első három hónapjának eredményei akár 10 százalékkal is meghaladhatják a 2021 azonos időszakának számait.

Ezt a várakozást a Groupama Biztosító szakértője is megerősítette: az OTP Bankkal közösen az év elején készített, országos reprezentatív felmérés válaszaiból az is kiderült, hogy a lakosság a mintegy 600 milliárdnyi visszatérített személyi jövedelemadónak 51 százalékát, azaz mintegy 300 milliárd forintot a pénzügyi tartalékok feltöltésére szeretne fordítani.