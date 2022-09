Májusban állt bíróság elé a Volvo-gate néven elhíresült pécsi buszvásárlási ügy tárgyalásán Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának elnöke. Tanúként azt vallotta, hogy véletlenül volt pont ott és éppen akkor, amikor az üzlet megköttetett a használt buszflotta megvásárlásáról.

A Kaposvári Törvényszéken második éve folyik a per, amelynek a következő tárgyalási napja e héten lesz. A Vadócz Attila bíró vezette büntetőtanács eddig már több fideszes politikust beidézett tanúként. Paiger István, az elsőrendű vádlott, a Tüke Busz Zrt. volt vezérigazgatója egyenesen Bánki Eriket nevezte meg, mondván, Dél-Dunántúl erős embere vezette a tollát, amikor aláírta a szerződést, valójában ő döntött a Pécs városa számára erősen hátrányos üzletről. Paiger István időközben váratlanul elhunyt.

A Volvo holland leányvállalata 115 használt, nyolcéves buszért 2,9 milliárd forintot kért. A magyar vevő, a pécsi Tüke Busz pedig nemhogy lealkudta volna, feltornázta az árat. Végül 3,5 milliárd forintot ajánlott és fizetett ki. Egy közvetítő közbeiktatásával. A különbséget, a 600 millió forintot kéri számon most az ügyészség.

A részletek krimibe illőek: titokzatos offshore cég thaiföldi bankszámlája, 900 ezer euróval kitömött táska, fél Európán végigcipelve – változatos úton-módon próbálták eltüntetni, lenyelni a pénzt a Volvo-gate néven elhíresült ügy megvádolt szereplői. A per folyamán az első rendű vádlott elhunyt, a harmadrendű vádlott, Paczek Endre elismerte bűnösségét, s az egyetlen, aki a még mindig a vádlottak padján ül, Csengő András holland-magyar kettős állampolgár, Hollandia volt tiszteletbeli konzulja, a Pécsi Sörgyár egykori igazgatója.

Csengő Pécsről leruccant Szerbiába, ahol egy bankfiókban a számlájáról felvett készpénzben 1,6 millió eurót.700 ezer euró sorsáról nem tudunk, viszont 900 ezer eurót táskájába vágott, autóba ült, és végighajtott Európán, Szerbiából Hollandiába, tiszteletbeli konzulként diplomata rendszámú autója megfelelő védettséget biztosított. Hollandiában az első bankfiókban befizette, majd számlájáról elutalta a 900 ezer eurót. Csakhogy Hollandiában pénzmosás a vád ellene.

Bánki András a legutóbbi, májusi tárgyaláson azt vallotta, hogy neki az égvilágon semmi köze ehhez az üzlethez: a kérdéses időben, amikor aláírták a szerződést, ő tényleg arra járt, de csak koncertre ment, és egy jót vacsorázott, aztán felszállt a repülőre, aminek az utaslistáját már korábban kikérte a bíróság.

Bánki Erik több olyan személlyel is szoros üzleti kapcsolatban állt, akik összefüggésbe hozhatók a Volvo-gate üggyel. A politikus a tavaszi tanúvallomása után végelszámolással június 30-án megszüntette a legutóbb 85 millió forintos nyereséget hozó, 18 éve működő cégét, a Bábamad Kft.-t. Bánki mellett tulajdonosa volt Madár Péter, a politikus unokatestvére és visszanémetesített nevű testvére, Bauer Nándor. A céghálókat kibogozó oknyomozó újságíróknak ez már korábban feltűnt, ugyanis ez a két személy nem tagadható kapcsolatban állt a Volvo-gate szereplőivel. Sőt az egyik személyesen is szerepet játszott abban. Madár Péter a Kaposvári Törvényszék előtt tett vallomásában elismerte, hogy Pécs városának gazdasági tanácsadójaként kétszer is járt Hollandiában, amikor a kétséges buszbeszerzésről tárgyaltak. Mellesleg – mint azt a Szabad Pécs kinyomozta – Madár Péter és a II. rendű vádlott, Csengő András szomszédok. Bauer Nándor pedig közös céget vitt a III. rendű vádlottal, Paczek Endrével.