A három érintett megyében és a fővárosban támogatott képzésben vehetnek részt a Tungsram Operations Kft. csoportos létszámleépítésben érintett dolgozói.

A programban személyre szabottan, álláskeresést ösztönző juttatással valósul meg a képzésük, átképzésük, így akinek eddig nem sikerült másik munkahelyen elhelyezkednie, ennek segítségével könnyebben térhet vissza a nyílt munkaerőpiacra – jelentette be Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár.

A Tungsram még áprilisban jelentette be, hogy megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért év végéig 1600 dolgozóját elbocsátja.

Az év végéig elbocsátani tervezett foglalkoztatottak mielőbbi újra munkába állását a Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása elnevezésű munkaerő-piaci programmal segíti Zala, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben, valamint a fővárosban a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM).

A kormányhivatalok segítségével megyénként olyan szakmai képzésekhez csatlakozhatnak, amelyek a helyi munkaerő-piaci kereslethez igazodnak, így a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat célzott segítséget nyújt az érintetteknek.

A mintegy félmilliárd forintból megvalósuló program országszerte több mint 30 szakma elsajátításához nyújt támogatást, a csoportos leépítés folyamata szerinti ütemezésben. A képzési támogatás összege fejenként havi bruttó 250 ezer forint, ebből a résztvevők - mivel az álláskeresői támogatásokat csak személyi jövedelemadó és nyugdíjjárulék levonása terheli - 187 500 forintot kaphatnak kézhez a képzés ideje alatt, maximum 12 hónapon keresztül.

Az utóbbi hetekben több állásbörzére is sor került, és a kormányhivatalok folyamatos kapcsolatot tartanak a vállalat képviselőivel a munkavállalók foglalkoztatási helyzetének megoldása érdekében. A programban való részvételre az elbocsátott dolgozók a területileg illetékes kormányhivatal járási foglalkoztatási osztályain jelentkezhetnek. További információ az nfsz.munka.hu oldalon található - írta az TIM.

Csődegyezséggel menekülne a Tungsram

Augusztus 8-án döntenek a csődvédelem alatt álló Tungsram jövőjéről a hitelezők – írta korábban a Magyar Nemzet. A május 20-a óta csődvédelem alatt álló, nagy múltú magyar cég jövőjéről döntenek az érintettek.

Ha a finanszírozó pénzintézetnek és a beszállítóknak sikerül megállapodniuk a céggel a csődegyezségi tárgyaláson, új időszámítás kezdődik a Tungsram történetében. Jörg Bauer, a vállalatcsoport elnöke a munkavállalóknak küldött tájékoztatása szerint bízik a megállapodásban, amelynek érdekében a cégvezetés mindent megtett, betartva a törvényi előírásokat.

A Tungsram a kijelölt vagyonfelügyelő közreműködésével a csődegyezségre készül. Mostanában hétvégén postázzák a meghívókat annak a 850 hitelezőnek, akikkel meg kell egyezni a cég további működése érdekében.

Arra számítunk, hogy a nem biztosított hitelezők körében jók az esélyeink a megegyezésre – írta Jörg Bauer, a Tungsram-csoport elnöke a vállalat munkatársainak kiküldött levelében.

Ebben az esetben pedig már csak a másik csoporton, a biztosított hitelezőkön múlik a Tungsram jövője. E csoportot gyakorlatilag az Eximbank Zrt. jelenti - írta a Magyar Nemzet.

Az augusztus 8-i csődegyezségi tárgyalás utáni, új Tungsram-korszakra készülve a menedzsment is átalakul. Ügyvezetőként egy tapasztalt szakember, Zelles Sándor csatlakozott Jörg Bauer elnökhöz – olvasható a belső tájékoztatásban.

A korábbi bejelentés szerint a csőd is azért következett be májusban, mert a Tungsram Operations Kft. hitelező partnere, az Eximbank Zrt. inkasszót nyújtott be a vállalat bankszámláira. Az Átlátszó információi szerint a hitelbiztosítéki nyilvántartás alapján az Eximbank Zrt.-nek a 2008-as 84 millió eurós jelzálogbejegyzése 2021-re 118,9 millió euróra, vagyis több mint 45 milliárd forintra hízott.