A TI Magyarország táblázata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ) és a Kisfaludy2030 Zrt. által 2018 és 2021 között a vállalkozásoknak nyújtott, legalább 100 millió forint értékű támogatásokat tartalmazza (nincsenek benne az önkormányzatoknak, külföldi vállalkozások és civil szervezeteknek adott támogatások). Az adatok összesítéséből kiderül: ha a turisztikai szektorban szerzett jártasság nem is mindig feltétel, a NER-hez fűződő kapcsolatból előnyt kovácsolhatnak a jelentős turisztikai támogatásra aspirálók - írja a TI Magyarország korrupcióellenes civil szervezet a honlapján.

A szálláshely-szolgáltatással és vendéglátással foglalkozó cégek mellett jellemzően ingatlanügyletekben és az építőiparban tevékenykedő cégek is jó eséllyel pályáztak a legnagyobb támogatásokra az elmúlt években, de adótanácsadással, fogorvosi ellátással vagy ruházat, lábbeli nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozás is van a nyertesek között - írja a TI blogján.

A legtöbb támogatást, összesen 17,7 milliárd forintot a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. nyerte el négy év alatt.

A TI arra is felhívja a figyelmet, hogy a turisztikai támogatások kiosztása rendkívül koncentráltan történt. A járvány sújtotta 2020-ban kiosztott összesen 219 milliárd forint több mint 70 százalékát a száz legnagyobb összegű támogatás nyertese kapta, a fennmaradó 30 százalékon pedig további 16 ezer kedvezményezett osztozott.

A tíz legtöbb támogatást elnyert cég (2018-2021)

Támogatott Támogatás (M Ft) Hungest Hotels Zrt. (Mészáros Lőrinc érdekeltsége)

17 723 CDHT Hotel Projekt Kft. (Csányi-Hernádi-Garancsi)

11 548 Adventor Hotel Kft. (Szíjj László)

8268 Event Horizon Capital Zrt. (Mészáros majd Jellinek Dániel)

7400 Appeninn Hegyvidék/Hellnarik Hospitality Kft. (Mészáros-Tiborcz majd Jellinek, Török Csaba)

7350 Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Kft. (Szepesi Richárd, majd Jellinek, Balázs Attila)

6898 Solum-Invest Ingatlanfejlesztő Kft. (Jellinek, Balázs, Szepesi)

6129 Pannon Tessera Hospitalis Zrt. (Paár Attila, majd Boda Gábor)

4573 MPHH Hotel Invest Kft. (Márton Péter, Hoffmann József Henrik)

4381 Green Plan Center Kft. (Plachy László, Plachy Gyöngyi)

4000 Forrás: TI, MTÜ, Kisfaludy2030, EU, Céginfo



Összeférhetetlenség is fennáll?

Az MTÜ és a támogatottak között kapcsolatot is lehet találni. A TI példaként említi a 2021 márciusában bejegyzett Körösparti Nyár Plusz Zrt.-t, amely egy 4,4 milliárd forintos projekt keretében négycsillagos szállodát alakít ki a békésszentandrási egykori szőnyegszövő területén, amihez 1,7 milliárdos támogatást kapott az MTÜ turisztikai fejlesztési támogatások kiosztásáért felelős Kisfaludy2030 Zrt.-jétől. Azt ugyanakkor nem jelentették be, csak az Európai Unió állami támogatásokat közzétevő honlapján jelent meg, hogy a cég 56 millió forintot is kapott az MTÜ-től a koronavírus-járvány miatt. Az utóbbi juttatás célja „a gazdasági tevékenység folytonosságának megőrzése a járvány kitörése alatt és azt követően”, azonban ez a TI szerint aligha lehet érvényes egy három hónappal korábban alakult vállalkozás esetében, amely új szállodást épít. A kft. egyik tulajdonosa Barna Antal, aki a 2019-es önkormányzati választásokon a Fidesz békésszentandrási jelöltje volt, a másik pedig Volencsik Zsolt Mihály, a Nemzeti Vízművek vezérigazgatója, aki az MTÜ által felügyelt Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) igazgatósági tagja is - írta meg korábban a 24.hu. (A Bahart 2019-ben tőkeemeléssel többségi állami tulajdonba került, az állami tulajdonosi jogok gyakorlója az MTÜ.)

A Bahart igazgatósági elnökének, az építőipari vállalkozó Szabadics Zoltán érdekeltségeinek is jutott 2018 és 2021 között turisztikai fejlesztésekre támogatás, csaknem 3,6 milliárd forint értékben.