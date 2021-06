Tavaly nyáron a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a vidéki idegenvezetőknek pályázatot hirdetett legfeljebb egymillió forintig turisztikai úti célok bemutatására, amelynek terhére a bér- és működési költség is elszámolható volt. Az utóbbi esetében az eredeti kiírás szerint csak a nettó érték, az áfa nem, vagyis eleve nem 100 százalékos támogatásról volt szó, mivel kellett önerő is. Az év végén lezárt pályázat azonban december 22-én módosult, ám erről a közlemény csak hat nappal később jelent meg: a támogatás számításának alapja az áfalevonási joggal nem rendelkező pályázóknál már a projekt költségeinek áfával növelt összege, vagyis a bruttó érték lett. Csakhogy az idegenvezetők többnyire alanyi adómentes egyéni vállalkozók, és ha nyertek is, sok pénzt dobtak ki feleslegesen - számol be a Népszava.

Egy idegenvezető azt mondta, ha tudja, hogy a kiírás új változata miatt nem adják vissza a bruttó és a nettó összeg különbségét, akkor nem is pályázik. Csalódott, mert a költségei egy részét nem kapta meg. Az érintett így több mint százezer forintot bukott el, ám azoknál akik a legrosszabbul jártak, ez az összeg elérte a kétszázhetvenezer forintot.

Az érintett idegenvezetők fél éve valamennyi döntéshozónak levelet küldtek, és kérték, hogy a pályázati felhívás elkésett módosításából adódott többletköltséget fizessék ki az érintetteknek. Mivel a mintegy ezer vidéki idegenvezetőből mindössze 155-en pályáztak, és 149-en nyertek, a támogatásra szánt 300 millió forintos keretnek megközelítőleg a felét költik el, így ha mindenki egymillióra adja be az igényét, akkor is jócskán marad még pénz az esetleges kiadásra. A címzettek között található a Miniszterelnöki Hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, és a turisztikai ügynökség, valamint az országos és a budapesti iparkamara - derül ki a cikkből, amely szerint egyetértő választ sehonnan sem kaptak. Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének (MIE) elnöke szerint a beadási határidő lejárta előtt néhány nappal elfogadhatatlan lépésa, hogy módosítanak egy pályázatot. Nem érti hogyan lehet ezt megcsinálni, és azt sem, hogy többen miért nem reagáltak a megkeresésére.

Hathatós segítségnek a magyar idegenvezetőknek azt tartották volna, ha a katás és alanyi adómentes vállalkozóknak a járvány ideje alatt elengedik az 50 ezer forintos havi adót. Közben eltörölték az 5000 forintos kamarai tagdíjat, valamint idén márciustól három hónapon át nem kellett katát fizetniük.

Ezek felesleges intézkedések voltak akkor, amikor a tartalékok már rég elfogytak. Tavaly ugyanis a szeptemberi határzár után eltűntek a turisták, és nem volt miből adózni. Így a többség már több mint egy éve nem működteti a vállalkozását. ezért a garantált bérminimummal azonos, egyszeri 219 ezer forintos támogatást sem vehetik igénybe az idegenvezetők, amire mostanában nyílt meg a lehetőség. Kár volt őket előre azok közé sorolni, akiknek ezzel megkönnyítik az újraindulást, mert ennek a feltételnek igen kevesen tudnak eleget tenni - jegyezte meg Deák Judit.