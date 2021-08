Bár júniusban már elkezdett felpörögni a hazai turisztikai szektor, a vezető szállodás cégek egyelőre nem kezdték el nagyüzemben visszavenni a korábban elküldött alkalmazottakat. A szektorban ténykedő 25 legnagyobb vállalat létszáma az áprilisi mélyponthoz képest alig 4 százalékkal nőtt, és még mindig harmadával elmaradt a járvány előtti szinttől – írja a g7.hu. A bővülés ráadásul kizárólag a vidéki szállodákat fenntartó társaságoknak volt köszönhető: a láncoknál és a fővárosi hoteleknél továbbra is lényegében stagnál az alkalmazottak létszáma.

Budapesten külföldi turisták híján nagyon lassan indul újra az élet, vidéken azonban a belföldi turizmus kifejezetten erős nyári szezont hoz a hotelcégeknek. Összességében azonban a vendégéjszakák számának alakulása mind a fővárosban, mind vidéken gyorsabb létszámbővítést indokolna. A szállodaiparban vennének is fel embereket, ha lenne kit, de nincs.

A portál számításai szerint csak a 25 legnagyobb szállodás cégtől nagyjából 3400 alkalmazott lépett ki a járvány kezdete és idén április között. A többségüket elküldték, de a lapnak nyilatkozó ágazati szereplők szerint a bizonytalanság miatt sokan maguk álltak fel, és kerestek más megélhetést.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének júliusban megválasztott elnöke szerint azoknak, akik az elmúlt másfél évben elhagyták a szakmát a 95 százaléka nem is akar visszatérni.

Ez legalább 30-35 ezer embert jelent, ennyi alkalmazott biztos hiányzik most az ágazatból.

Tizenkilencre lapot kérnek A munkaerőhiány miatt rendkívül erős a verseny a szektorban a munkaerőért, különösen a jól képzettekért. Ez durván felhajtja a béreket, hiszen a cégeknek egymásra kell licitálnia az új munkatársakért. A most felvetteket azonban még így sem könnyű maradásra bírni, nagyon nagy a fluktuáció: a tapasztalatok szerint az új munkatársak kétharmada nem tölti ki a próbaidejét, és az első 3 hónapban lelép.

A fizetések drasztikus emelésével ugyanakkor a cégek tizenkilencre húznak lapot, mert a bevételek ezzel egyáltalán nem növekednek arányos mértékben.

A hiány teljesen általános, lényegében minden területre kiterjed, de vannak olyan munkakörök, ahol különösen súlyos a helyzet. Szobalányt például nagyon nem találnak a cégek, de sokan panaszkodtak felszolgáló- és szakácshiányra is, a műszaki alkalmazottakat pedig az építőipar szívta el.

A 25 legnagyobb cég adatiból is látszott, az előbb éledező vidéki szállodák a felvételeket is előbb kezdték meg, és ezek a vállalatok is tudtak alkalmazottakat elcsábítani a fővárosi hotelekből.