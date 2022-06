Szinte az összes utazásszervező emelte a már befizetett utak árát is. Az RTL által kérdezett irodák szerint ennek ellenére kevés a lemondás, sokan inkább kifizetik a plusz költségeket.

Ha nem tudunk megegyezni az ügyfeleinkkel, akkor törölnünk kell járatokat. A júniusi járatok elmentek még veszteséggel, de hosszú távon ez nem fenntartható

- mondta a Híradónak Füri Mihályné, a Kartagi Tours vezetője.

Egy, a Híradónak nyilatkozó család, aki az előleget februárban, a fennmaradó összeget egy hónapja fizette be egy nyaralásra, nemrég olyan levelet kapott az IBUSZ-tól, hogy fizessenek be fejenként 15 ezer forintot az eddigieken túl. Az illető azt furcsállta, hogy a gyerek után is annyit kértek, mint a felnőttekért, holott korábban 50 százalék kedvezményt kaptak utána. Az Ibusz szerint ennek oka, hogy a repülőgépen a gyerekek is ugyanúgy egy helyet foglalnak el mint a felnőttek, ők pedig a kerozin árának emelkedése miatt számolták fel az extra költségeket.

Az utaztatók azért kénytelenek most emelni, mert a nyári szezonra még tavaly ősszel kezdték a tervezést - ezt már Molnár Judit, a Utazási irodák Szövetségének elnöke mondta. Ő arra számít, hogy ezek a pluszköltségek az őszi utószezonban már nem jelentkeznek.