A Borsodi Sörgyár bőcsi üzeme a 2018-ban megkezdett beruházások hatására már a Molson Coors Beverage Company, a világ egyik legnagyobb sörgyártó vállalatának regionális központjaként működik.

A megnövekedett gyártási kapacitás szükségessé tette a gyár logisztikai fejlesztését is. E folyamat részeként a vállalat megújította a sörgyár környékén található úthálózatot, majd idén nyáron elkészült és most átadták az új, 3300 négyzetméter alapterületű logisztikai csarnokot is, amely lehetővé teszi, hogy a raktárkihasználtság javuljon, és a rakodási idő csaknem 10 százalékkal csökkenjen. A folyamatok optimalizálását és a hatékonyság növelését a munkavállalói létszám bővítése is segíti.

A Borsodi Sörgyár Kft. 1973-ban kezdte meg működését Bőcsön. A Borsodi töretlen népszerűségnek örvend, évek óta Magyarország egyik legnagyobb mennyiségben értékesített söre - közölte a vállalat.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Borsodi Sörgyár Kft. nettó árbevétele tavaly 44,262 milliárd forint volt a 2020-ban elért 40,572 milliárd forint után. A cég 2021-ben 2,312 milliárd, míg egy évvel korábban 2,067 milliárd forint veszteséggel zárt.

A Molson Coors Beverage Company honlapja szerint a világ ötödik legnagyobb söripari vállalata, 2021-ben 84 millió hektoliter sört értékesített, nettó bevétele meghaladta a 10,3 milliárd dollárt. A cég több mint 16 ezer embert foglalkoztat világszerte - írta az MTI.