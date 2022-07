Az új létesítmény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szolgálati helyeként működik, és az egyetlen belföldi vámudvar, amelyhez normál és széles nyomtávú vasút egyaránt csatlakozik. Az EWG ezért az Ukrajna és Magyarország közötti vasúti forgalom bővülésére számít, de jelezték, hogy a világ bármely vasúti és közúti árufuvarozója előtt nyitva állnak - írja az MTI. (Az ukrán gabona Európa felé szállításában Magyarország is segít.)

A legmodernebb technológiákkal, adatátviteli- és telefonhálózattal, informatikai eszközökkel felszerelt vámudvar szolgáltatásait bármely, vasúton vagy közúton a terminálon áthaladó gazdálkodó elérheti. A hivatal munkatársai nemcsak az EWG terminálra beérkező áruk, hanem bármely, megfelelő engedélyekkel rendelkező gazdálkodó szervezet árujának vámeljárás alá vonását is elvégzik, illetve képesek felső küszöbértékű veszélyes áruk vámkezelésére is. A vámudvar a tranzitszállítmányok állandó vámfelügyeletét is biztosítja.

Tálosi János, az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója bízik abban, hogy Magyarország aktív résztvevőjévé válik a nemzetközi logisztikának.

A vámudvar rekordidő alatt megkapta az engedélyeket, és hamarosan megérkezhetnek az első áruszállító konténerszerelvények és kamionok. A terminál éves kapacitása elérheti az 1 millió TEU-konténert (twenty-foot equivalent unit, 20 láb hosszú, vagyis 6 méteres, szabványos konténeregység), ami a legnagyobb a kontinensen. A beruházó megállapodást kötött a vezető európai konténerterminál-üzemeltető magyarországi cégével, az Eurogate Rail Hungary (ERH) Zrt.-vel is, hogy a fényeslitkei terminált bekapcsolják az európai vasúti áruszállítási útvonalhálózatba - olvasható a közleményben.

Az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. 2018 nyarán jött létre, a 85 hektáros létesítmény az Új Selyemút nyomtávváltásra képes kapuja. Harmincmilliárd forintból épült vasúti kapcsolatát 2021 májusában adták át. A fényeslitkei az első szárazföldi intermodális kombiterminál Európában, amely saját 5G-hálózatot használ a belső kommunikációra és a technológiai eszközei működtetésére.