Vitézy Dávid azt írta: megkapták az engedélyt a vasúti közlekedési hatóságtól a Hungária körútnál létesülő új megálló építésére, ahol a hatvani és az újszász-szolnoki vasútvonal személy- és zónázó vonatainak (S80, Z80, S60, Z60) utasai kapnak majd fontos átszállópontot elsősorban az 1-es villamosra, de a 37-es, 28-as és 62-es villamosokra, továbbá a 9-es buszra is - írja az MTI.

Meg lehet majd onnan közelíteni a közlekedési múzeum új épületét, a környező lakóterületeket, az Operaház Eiffel-csarnokát, a Hidegkuti Nándor Stadiont és a Népliget északi részét is.

Az előzetes modellezések azt mutatják, hogy a megálló napi forgalma el fogja érni a tízezer embert, vagyis Zugló jelentőségéhez lesz mérhető ezen a fontos elővárosi folyosón, főleg az 1-es villamossal való kapcsolat miatt. A Rákosnál szétágazó hatvani, 80a jelű és újszászi, 120a jelű vonal együttesen 42 ezer ingázót szolgál ki. Régi terv, hogy a Hungária körút keresztezésénél létesüljön új megálló a vonatoknak, hisz ma Kőbánya felsőtől a Keleti pályaudvarig nem állnak meg a szerelvények.

Vitézy Dávid szerint az új megállót garantáltan igényesen építik majd meg.

Három vágányhoz három peron készül, ami azért is szükséges, mert az ívben fekvő vágányok más-más magasságban futnak. A megálló teljesen akadálymentes lesz, a peronokról öt lift is visz majd az észak-déli aluljáróba a lépcsők mellett. Az aluljáró falán a tervek szerint egy műalkotás is helyet kap - közölte a főigazgató.

Hozzáfűzte: kerékpártárolókat is kitesznek, a tervek szerint százhúsz bringát hagyományos, harmincat zárható tárolókban lehet majd lerakni.

Következő lépésben a BFK megrendelésében jövő év elejére elkészülnek a kiviteli tervek, így a kivitelezés is megkezdődhet jövő nyáron. A vasúti megálló 2024-re készülhet el - olvasható a Facebook-bejegyzésben.