„Kedves KisBíró család! 10 év után sajnos el kell búcsúzzunk tőletek. Köszönjük nektek a számtalan pörgős hétvégét, szülinapot, baráti összejövetelt, teraszon töltött fröccsözős estét. A békeidőkben halászleveztünk, a pandémia alatt hüttéztünk, mindig megtaláltuk a módját annak, hogy veletek legyünk... most azonban ideje új fejezetet nyitnunk.”

Ezzel az április elejei Facebook-bejegyzéssel, illetve az egység honlapján is tudatta az ikonikus vendéglő csapata a vendégekkel, hogy nem folytatják, legalábbis ebben a formában nem folytatják.

Az éttermet 2012-ben nyitotta Bíró Lajos, csúcsséf, aki a legendás Bock Bisztrót is vezette – ami egy év zárt be – és akinek Koppenhágában is volt étterme egy ideig. A KisBíró séfje Bíró Dániel volt.

Budapesten egyelőre így a 2015-ben megnyitott és tavalyelőtt a belvárosi Hold utcai piacról a budai Fény utcai piacra költözött Buja disznók elnevezésű egységet működteti Bíró Lajos. A Balaton mellett pedig a a Keszthely melletti Vonyarcvashegyen üzemelő Bock Bisztró Balatont.