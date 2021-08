Az idei főszezonban hétvégente három új emeletes motorvonat (Kiss) is közlekedett a Balatonhoz közvetlen összeköttetést biztosítva Szolnok és a Dunakanyar térségéből is. A Jégmadár, a Napfürdő expresszvonat Fonyódig, a Panoráma expresszvonat pedig Fonyódról most hétvégén közlekedik utoljára, de jövőre is ugyanúgy biztosított lesz a Balaton megközelítése emeletes motorvonattal - közölte a MÁV szombaton.

Augusztus 30-tól újabb négy Kiss áll forgalomba az agglomerációban, így hétfőtől összesen már 14 közlekedik a két legforgalmasabb, a váci és a ceglédi elővárosi vonalon. A 600 ülőhelyes motorvonatok közül jövő hétfőtől a váci vonalon tíz, a ceglédin pedig négy Kiss szerelvénnyel találkozhatnak az utasok.

