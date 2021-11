A vendéglátásban a kritikus munkaerőhiány miatt a munkaadók nem írják majd elő a kötelező oltást - mondta a 24.hu-nak Baldauf Csaba a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke. A szakmai szervezetnek nincs tudomása olyan szállodáról vagy étteremről, ahol az oltást kötelezővé tették volna. A hírportál sajtómunkásai is kérdezősködtek, és egyetlen hazai szállodalánc sem válaszolta nekik azt, hogy kötelezik a dolgozókat az oltás felvételére.

Blandl Judit, a Mellow Mood Hotels igazgatója azt válaszolta, hogy a jelenlegi adatok alapján a munkatársaik átoltottsági szintje kifejezetten magas – majdnem teljes –, így nem tartják indokoltnak az oltásra kötelezést. A Tiborcz István tulajdonában álló szállodák sem teszik kötelezővé az oltást. A BDPST-től azt a választ kaptuk, hogy miután jelenleg nincs érvényben olyan kormányzati vagy központi intézkedés, amely a cégeknek megszabná a dolgozók kötelező beoltatását így ezt ők sem vezették be.

Az SCH szállodaláncnál sem teszik kötelezővé az oltást az alkalmazottaknak, miután a munkavállalók 99 százaléka be van oltva két dózissal. Az Eventrend Group portfóliójában öt szálloda mellett több vendéglátó egység is szerepel, többek között a New York Kávéház, a Gundel étterem vagy a Spoon hajó, illetve olyan helyek vendéglátását viszik, mint a Papp László Aréna, a MÜPA, a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Groupama Aréna. Az Eventrend Group dolgozóinak több mint 80 százaléka már beoltott.