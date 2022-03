Az Ukrajnából menekülők közül sokan nem beszélnek idegen nyelveket vagy nem elég gyakorlott vezetők, így ők Magyarországra érve is könnyen és jól tudnak majd tájékozódni a gyorsforgalmi utakon, arról nem is beszélve, hogy így növelhető a komfort- és biztonságérzetük is.

A közútkezelő szakemberei összesen 300 féle előre programozott digitális jelzésképhez tartozó felirathoz készítettek az angol és magyar mellett ukrán nyelvű szövegeket. Külön kihívás volt, hogy a forgalomirányítói program nem kezel cirill betűket, így a szövegeket pixelenként rajzolták meg a Közút munkatársai.

A Magyar Közút a fentieken kívül eddig is minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett a bajbajutottakon segíteni. Ezért az orosz-ukrán háború kitörése után alig néhány nappal a védekezést irányítók kérésére soron kívül olyan egyedi táblákat gyártatott és helyezett ki az ukrán határ közelében. A magyar, angol és ukrán nyelvű táblákat, illetve útirányjelzőket eddig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alkalmazták.