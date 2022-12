- Közeledik az év vége, ami a biztosítások, főleg a nyugdíjbiztosítások szempontjából kiemelt időszak. A jelenlegi inflációs környezetben milyen hozamot érnek el ezek a befektetések?

- Az elért hozamok többnyire mínuszosak. Ugyanakkor az idei év befektetési szempontból a világgazdaság helyzete és az energiaválság okozta bizonytalanság ellenére nem maradnak el túlságosan. Ennek egyrészt az az oka, hogy a forint gyengülése az amerikai dollárral szemben jelentősen tompította a veszteségeket, mivel a forintban kimutatott hozamot javította. A hazai kötvénypiacon számítottunk a negatív folyamatokra és próbáltunk védekezni a lehetőségeinkhez mérten a hozamemelkedés ellen. Illetve az Oroszország Ukrajna ellen indított katonai inváziójának kezdetét megelőző héten teljes mértékben felszámoltuk közvetlen és közvetett orosz eszközkitettségünket, így meg tudtuk ügyfeleinket védeni a háború kitörését követő negatív tőkepiaci következményektől.

- Vannak-e, akik vissza akarják váltani az életbiztosításaikat a mostani helyzetben? Nekik mit tanácsolnak?

- Nem tapasztaltunk az elmúlt hónapokban jelentős emelkedést a szokásos visszaváltási gyakorisághoz képest. Azon ügyfeleinknek, akik visszaváltási megbízásban gondolkoznak, érdemes mérlegelniük, hogy rendelkeznek-e egyéb, likvid megtakarítással. Ha az ügyfelünk nem rendelkezik egyéb, likvid megtakarítással és mindenképpen szükséges visszaváltania életbiztosítását, úgy lehetősége van részleges visszaváltására is, így szerződése életben tartható.

- A nem élet ágazatban is sok problémával szembesülnek a cégek, az MNB legutóbbi adatai szerint a biztosítástechnikai eredmény ebben az ágban negatív lett. Önöknél hogyan alakulnak a számok?

- Az Uniqa becsült bruttó biztosítástechnikai eredménye szeptember végén pozitív volt a nem-élet ágazatokban. Sajnos a negyedik negyedévben jelentős károkkal kell számolnunk nem-élet oldalon. A gyenge forint és a magas energiaárak miatt a költségeink nőnek, a bérleti díjakat is euróban fizetjük. Az infláció a bérvárakozásokra is hat, a szakemberhiány miatt pedig nem tehetjük meg, hogy ezekre nem reagálunk, hiszen a biztosítási szakértelem nemzetközi szinten is jól hordozható tudás. Az infláció károkra is hat, főleg a motor és a lakás ágazatokban.

Kép: UNIQA Biztosító Zrt.

- Mennyivel nőttek a kárkifizetések?

- Kétszámjegyű növekedést tapasztalunk a kárkifizetések terén, melynek főbb oka a drasztikusan emelkedő infláció és a 2022-es évben feltűnően gyakori és heves intenzitású viharkárok. Ugyanarra a kárra ebben az évben jelentősen többet fizetnek a biztosítók, mintha az még egy évvel korábban történt volna. A lakásbiztosításoknál 23 százalékos volt a kárkifizetés növekedése, a gépjárműbiztosításoknál mind a vagyon, mind a felelősségtípusú biztosításnál közel 30 százalékos. A lakásbiztosításoknál is hatalmas a kárinfláció, de az autóipari szegmensben még jobban érezteti hatását.

- A díjakban ez mennyire fog látszani? Az egyes biztosításoknál mekkora áremelkedés várható?

- Valamennyi biztosítási ágazatot érinti az infláció emelkedése, hiszen a biztosító által beszedett díjaknak fedezniük kell a károk és a felmerülő költségek várható összegét. Ezek emelkedése a biztosítási díjakban is megjelenik, az egyes biztosítási ágazatoknál eltérő mértékben, a várható ráfordítások függvényében.

- A lakásbiztosításokkal kapcsolatban nemrég tettek közzé egy felmérést. Magyarországon sokan rendelkeznek lakásbiztosítással, mégis sok a nem megfelelő szerződés. Mi ennek az oka?

- Az építőipari alapanyagárak és munkabérek növekedése miatt jelentősen többe kerül építkezni, felújítani most, mint egy évvel korábban. Ebben a környezetben különösen fontos a vagyontárgyak megfelelő értékkövetése, különben bárki könnyen alulbiztosítottá válhat. Ennek elkerülése érdekében legalább évente egyszer a biztosítási szerződés évfordulója előtt felül kell vizsgálni a biztosítási összegeket és a biztosítási fedezeteket, hogy az megfelelően kövesse az esetlegesen bekövetkezett értékváltozásokat és az ügyfél biztonságban tudhassa otthonát. Különösen fontos a biztosító tájékoztatása az ingatlan felújítását, korszerűsítését (pl. napelemes rendszer telepítése, nyílászáró csere stb.) követően, vagy nagy értékű vagyontárgyak beszerzése esetén, mivel ezek mind megnövelik a biztosítandó vagyon értékét, vagy akár teljesen új fedezet vagy vagyoncsoport fedezetbe vonását is igényelhetik.

- Az autós biztosításoknak is most van a szezonja, még mindig számolnak egymillió január 1-i váltóval a kötelező felelősségbiztosításoknál (kgfb). Ott az árazás terén mire számítanak?

- Ugyan még továbbra is jelentős a január 1-jei évfordulós kgfb-szerződések súlya, ez a portfolió évről évre csökken és a piac egyre egyenletesebb időbeli eloszlás felé tart, ami különösen igaz a lakossági, egyéni ügyfelek esetében. Az elmúlt időszakban tapasztalt magas inflációs környezet a kgfb-ágazatra is negatív hatással volt és az átlagos kárösszegek emelkedését eredményezte. Jelenleg még nem látható olyan javuló trend, ami a kárkifizetések megfigyelhető növekedésének mérséklődését vetítené elő.

- A casco piac hogyan alakul? A biztosítókra milyen hatással van a chip-hiány, az új autók szállításával kapcsolatos késlekedések?

- A casco-piaci szerződés állomány pandémia előtti 6 százalékos növekedése 2020-at követően 2 százalék alá csökkent. Az általános alkatrészhiány, a gyártási és a szállítási nehézségek visszaesést okoztak az új autók piacán, mely a casco-piac legnagyobb, természetes potenciáljának szűkülését eredményezte.

- A vállalati biztosítási piacon mire számít az Uniqa? Mennyire viseli meg ezt az ágazatot a mostani válság?

- A vállalati biztosításokat szintén számos külső hatás éri. Az emelkedő energiaárak miatt minden költségelem, így a biztosítási díjak kigazdálkodása is egyre nagyobb kihívást jelent. Ezzel egyidőben a szegmens régi problémája az alulbiztosítottág, amely még nagyobb mértéket ölt az árakban begyűrűzött árfolyam és inflációs hatások miatt. Mi viszont folyamatosan fejlesztjük ezt a területet, társaságunk egyik legfontosabb üzletága, komoly beruházásokat tettünk a közelmúltban is, hogy a legmagasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni vállalati partnereinket és biztosításközvetítőiket. Folyamatos növekedéssel és piaci térnyeréssel számolunk a vállalati biztosítások és a vállalkozások körében.