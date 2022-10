Az Egyesült Államokban a gázárak már 40 százalékkal estek augusztus óta, amikor a csúcson üzemelő légkondícionálók miatt az áramtermelés minden szabadkapacitást felszívott. A csökkenés a meleg őszi időjárásnak, a rekordszintű hazai kitermelésnek és a klímák csúcsidőszakának vége óta gyorsan feltöltött gáztárolóknak köszönhető. Ezzel az infláció egyik nagy mozgatórugója kiesett a rendszerből, ami csökkentheti más területeken is az árnyomást.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a szokatlanul hideg időjárás idén télen újból az egekbe szökhetnek a gázárak, különösen az Egyesült Államok északkeleti részén, ahol a csővezetékek kapacitáshiánya miatt az Appalache-i legnagyobb kitermelőknél gyakorlatilag korlátozták a gázbányászatot – írja a WSJ az elemzésében.

Sokan mégis azt jósolják, hogy az árak 2023-ban átlagosan alacsonyabbak lesznek, mint idén. Az egyre hatékonyabb észak-amerikai kitermelők növekvő kínálatára számítanak, valamint a lassabban növekvő keresletre egy olyan gazdaság részéről, amelyet a Federal Reserve kamatemelései magas hitelköltségekkel terhelnek.

A decemberi szállítású földgáz határidős ügyletek pénteken 5,684 dolláron zártak egymillió brit hőegységenként, mindössze 4,75 százalékkal voltak magasabban, mint egy évvel ezelőtt. A múlt hét elején a határidős jegyzések március óta először csúsztak 5 dollár alá, amikor az energiapiacokat megrázta Oroszország ukrajnai inváziója. Bár elemzők szerint a határidős árak valószínűleg emelkedni fognak egy kicsit, amint a fűtési szezon beindul, valamint egy nagy texasi cseppfolyósított földgáz exportterminál, a Freeport újraindítja működését a nyári tűz után. Jövőre azonban az árak csökkenésére számítanak így is.

Az Egyesült Államok rekordmennyiségű LNG-t szállít Európába, hogy segítse az EU szövetségeseit, és a Reuters által idézett Refinitiv Eikon adatok szerint szeptemberben az összes amerikai LNG-export közel 70 százaléka Európába irányult. Az USA mostanra a kontinens második legnagyobb gázexportőrévé lépett elő Norvégia után.

Hosszútávon is marad az olcsó amerikai gáz

A Goldman Sachs elemzői előrejelzésük szerint az amerikai referenciaárak 2023-ban átlagosan 5 dollárt tesznek ki millió brit hőegységenként. A BofA Securities 4,50 dollárral számol. Péntekig a földgáz határidős jegyzése idén átlagosan 6,60 dollár volt millió brit hőegységenként, ami nemcsak a háztartások költségvetését terhelte meg, hanem az acéltól és cementtől kezdve a műanyagon át a műanyagokig és műtrágyákig a gázfogyasztó gyártókét is.

A befektetők is az olcsóbb gázra fogadnak. A fedezeti alapok és más spekulánsok az elmúlt hetekben a legnagyobb kollektív fogadást kötötték arra, hogy az árak csökkenni fognak a Covid-zárlat idején, 2020 elején bekövetkezett pánikszerű eladás óta - mutatják az árutőzsdei határidős kereskedési bizottság adatai.

Európában is lefelé tartanak a gázárak

Az európai gázár pénteken enyhén csökkent: a holland gáztőzsdén a TTF legközelebbi, novemberi határidős jegyzésében 1 megawattóra 109,5 euróba, ami 2,45 százalékos csökkenés a csütörtöki záróértékéhez képest. A gázár három hónapja 215 eurón, egy éve 40 eurón zárt. Idén augusztusban rekordszinten, 346,52 eurón jegyezték.

A magyar rezsicsökkentés szempontjából mérvadó kelet-közép-európai gáztőzsde, a CEEGEX kurzusai is alacsonyan állnak. AA pénteki gáznapra a súlyozott átlagár 63,59 euró/megawattóra, a referencia ár 62,92 euró volt. Vasárnapra viszont még ennél is olcsóbbak voltak a szerződések: a súlyozott szint 53,03, a referenciaár 55 euró/megawattórán volt. Az árfolyamok alapján a rezsicsökkentés korlátozása után bevezetett lakossági piaci árfolyam kis szerencsével még eshet, mert augusztus 1-én még 196,17 euró/megawattóra volt a súlyozott átlagár a CEEGEX-en.

Európában is hasonló okokból jött a gázár esése: a tárolók a Gas Infrastructure Europe adatai szerint a kumulált uniós telítettségi szint 94,26 százalékos a tárolókban. Magyarország esetében a 4,4 milliárdos kapacitás 84,36 százaléka van tele – azonban itt fontos jelezni, hogy a más országoknak betárolt mennyiségek is látszódnak a statisztikában. Szerbia esetében biztosan tudható, hogy 500 millió köbméter a tartályokban van. Ezt levonva nagyjából nagyjából 73 százalék körül lehet a telítettség, de a teljes éves magyar gázigény is csak 10-11 milliárd köbméter, tehát egy keményebb télre is elegendő lehet a hazai készlet.

