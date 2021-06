Bizakodóbbak, de teljes felépülést még az idén sem várnak az utasbiztosítási piac szereplői. Az üzletágat a pandémia és az utazási korlátozások tavaly a padlóra küldték, a teljes éves díjbevétel mindössze 6,4 milliárd forint volt, alig a 40 százaléka a 2019-esnek, ráadásul ennek csaknem a fele a járványtól még csak részben érintett első negyedévben folyt be. A harmadik negyedévben, amely nyaralások szempontjából a fő szezon, a 2019-es díjbevételnek a harmada sem folyt be 2020-ban, kevesebb, mint 2 milliárd forintnyi utasbiztosítást kötöttek ebben az időszakban.

A járvány miatt már az utazók 40 százaléka köt biztosítást

"Kicsit erősebben indult ez a nyár, mint a tavalyi, bízunk abban, hogy kitart az utazási kedv és az utazási lehetőség" - nyilatkozták a Napi.hu-nak a szezon kezdetéről az Aegon Biztosító szakértői. "Korai még becslésekbe bocsátkozni, a nyári szezonban az ügyfeleink jelentős része általában az iskolai szünet kezdetét követően kel útra, és csak az utazás előtt pár nappal vásárolja meg utasbiztosítását. Az elmúlt öt hónapot figyelembe véve úgy véljük, 2022-ben várható a 2019-es éves szerződésszám visszaépülése" - tette ehhez hozzá Szabó Tamás, az Union Biztosító utasbiztosítási üzletágvezetője.

Hasonlóak a tapasztalatok az Allianznál is. "Az utazási kedv növekedése egyértelműen érezhető, viszont az egyes külföldi országok által alkalmazott, pandémiához köthető szabályozások hatása is érződik az utasbiztosítás kötések számában. Feltételezésünk alapján az utasbiztosítás kötések mérsékelt növekedése várható a nyári hónapokban az elmúlt hónapokhoz viszonyítva" - közölték a Napi.hu-val. "A covid-járvány miatti külföldi utazási korlátozások 2020-ban az utasbiztosítások tekintetében csökkenést hoztak" - erősítik ezt meg a K&H Biztosító szakértői, akik az idei nyárra a korlátozások feloldásával párhuzamosan már a piac felfutását várják.

A Hungarikum Alkusz cégcsoporthoz tartozó HUNPénzügyi Tervező Kft. még egy biztató fejleményt emelt ki az idén. A korlátozások feloldásával nő az utazási kedv, emellett a pandémia is óvatosságra inti a külföldre tartókat, hiszen egy külföldi orvosi kezelésnek komoly költségei lehetnek. "Korábban az utazók körülbelül 30 százaléka kötött a járvány előtt utasbiztosítást, a járvány hatására véleményünk szerint ez az arány legalább 40 százalékra fog emelkedni - mondták.

Váltani kellett a járvány miatt

A pandémia miatt a biztosítóknak is lépniük kellett. "A pandémia hatásának következményeként az ügyfelek tudatosabban választanak utasbiztosítást, és előtérbe helyezik a vírusfertőzéssel kapcsolatos szolgáltatások biztosítását" - mondják az Allianz szakértői. A biztosítók alapvetően nem új termékeket hoztak létre, hanem a meglévő termékeik vonatkozásában új szolgáltatások beépítésére fókuszáltak, vagy egyes szolgáltatások korlátozását vezették be.

Az Allianz nem alkalmaz korlátozásokat és kizárásokat a covid-19 járvány tekintetében. Az utasbiztosítások kiterjednek a koronavírussal kapcsolatos sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó költségekre (például orvosi vizsgálat, gyógyszerek, kórházi ellátás, mentés és hazaszállítás) a választott biztosítási csomagnak megfelelő limitig, emellett a széles körű védelmet nyújtó biztosítási csomagok többek között olyan költségekre is fedezet nyújtanak, mint például a hatósági karantén vagy kórházi ellátás miatt felmerült utazási többletköltség.

Az elmúlt hónapokban felmerült igényeket figyelembe véve, beépültek a biztosításba olyan szolgáltatások, amelyekre a pandémia kapcsán épült ügyféligény, így például a hatósági karantén esetén nyújtott szolgáltatások, amelyek kiterjednek a hazautazás többletköltségére, előre befizetett fakultatív program lemondási díjára, illetve napi díj biztosítására.

Hasonló a helyzet az Aegonnál is, amely szintén bevonta a biztosítási fedezetbe a Covid-19 fertőzésből fakadó sürgősségi orvosi költségeket is, mindezt díjemelés nélkül, továbbá bevezettek egy három elemből álló Covid-19 kiegészítő biztosítást is. Ennek lényege, hogy ha a járványügyi helyzet miatt azonnali hazautazás szükséges, 150 000 forint /fő összegig megtéríti a költségeket a biztosító. Ha a biztosított külföldön karanténba kerül, és emiatt többletköltség merül fel, szintén maximum 150 000 forintt/fő összegig helyt áll a cég. Ha pedig még az elutazás előtt hatósági karanténba kerül a biztosított, és emiatt nem tud elutazni, a máshonnan meg nem térülő költségeket 150 ezer forintig megtéríti az Aegon.

Belföldi utasbiztosítások is vannak már

Újdonság a piacon hogy néhány biztosító a belföldi utazások számának növekedését figyelembe véve kialakított belföldi utasbiztosítási csomagokat is - osztja meg tapasztalatait a HUNPénzügyi Tervező Kft. Ezek olyan hasznos szolgáltatásokat tartalmaznak, mint például az eltulajdonítás, baleset miatti poggyászkár, sportfelszerelés biztosítás, átszállítás a lakhelyhez közeli kórházba, illetve a belföldi utazás idejére baleset biztosítás.

Nagyon kevesen tudják, hogy az extrémsport balesetek kezelésének orvosi költségeit az OEP nem téríti. Ilyen pl. a sziklamászás, mesterséges falmászás, jetski, vízisí stb. Ha ezeket a sportokat a belföldi utazás ideje alatt ki szeretné valaki próbálni, érdemes extrém sport kiegészítő biztosítást is kötni.

Az Union is a belföldi, Országjáró termékét bővíti az idén egy kedvező családi díjcsomaggal. A járvány miatt kialakult új ügyféligényeket ők sem hagyhatták figyelmen kívül. "A világjárvány a legfontosabb téma és szempont jelenleg az utazók körében. Június 15-től az Union Biztosító egy új megközelítéssel, magas biztosítási összegekkel nyújt védelmet e tekintetben is ügyfeleinek" - mondja Szabó Tamás.

Több Maldív-szigetek, kevesebb Anglia

Ami érdekesség az idén az utasbiztosítási piacon, hogy a népszerű úticélok megváltoztak. A járvány harmadik hullámában Európa bezárta a határait, a kijárási tilalommal sújtott nagyvárosokba nem is volt érdemes elutaznia annak, aki szórakozni, vásárolni, múzeumokba járni akart, hiszen a boltok és a nem létszükségletű intézmények zárva voltak. Az egzotikus turistaparadicsomok ezzel szemben akkor is tárt karokkal várták a jól szituált első világbeli turistákat, amikor Párizsban és Londonban szigorú kijárási tilalom volt érvényben.

"Az év első öt hónapjában 10 százalékkal növekedett az Európán kívülre utazók aránya 2019 hasonló időszakához képest. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy számos egzotikus desztináció könnyített beutazási szabályokat alkalmazott" - mondja Szabó Tamás.

A nyár viszont már várhatóan másképp alakul. A biztosítók többségénél Európa lett ismét az ügyfelek fő utazási célpontja, ezen belül is a magyarok által kedvelt úticélok: Horvátország, Görögország, Olaszország indulnak növekedésnek - mondják a HUNPénzügyi Tervező Kft. szakértői.

A biztosítási díjak nem sokat változtak az elmúlt években. Átlagosan napi 600-1000 forintba kerülnek fejenként, ám ez nagy mértékben függ a választott csomagtól, az úticéltól és az utazás időtartamától. A szakértők azt tanácsolják, minél távolabbra utazik valaki, annál inkább érdemes valamilyen prémium kategóriás csomagot választania, hiszen az esetleges hazaszállítás, további kint tartózkodás, kórházi kezelések költségei jóval magasabbak lehetnek egy ottani balesetnél, megbetegedésnél, mint ha egy szomszédos országban történik meg a baj.