Ahogyan arról korábban írtunk, sorban állnak útlevélért az okmányirodákban a magyarok, kedden a várakozási idő már azok számára is több óra volt, akik a reggel 8 órás nyitásra érkeztek. A Napi.hu-nak a sorban állók közül volt, aki azt mondta, hogy bár nem hiszi, hogy az ukrán háború átterjedne Magyarországra is, de úgy vélte, hogy a konfliktus miatt még hasznos lehet az útlevél.

A Napi.hu megkeresésére a Miniszterelnökség közölte, hogy a hét elején nemcsak érzésre, hanem ténylegesen többen igényeltek útlevelet, főleg hétfőn és szerdán. "Kedden, csütörtökön és pénteken az ügyfélforgalom már jelentősen elmaradt a hétfőitől" - közölték lapunkkal.

A minisztérium szerint egyébként általánosan is igaz, hogy személyi okmány ügyintézés (beleértve az útlevelekét is) szempontjából "a hétfői és szerdai napok, a hosszabb nyitvatartási idő miatt, a hét többi napjához képest magasabb ügyfélforgalmat realizálnak."

Bár sokan panaszkodtak az okmányirodáknál, kormányablakoknál hosszú várakozási időre, a Minszterelnökség azt közölte velünk, hogy "az átlagos várakozási időben jelentős növekedés nem tapasztalható". Arra pedig felhívták, a figyelmet, hogy a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt lejáró személyi okmányok 2022. június 30-ig érvényesek, és bár a hivatalok felkészültek az ügyfélforgalom esetleges növekedésére, mindenkit továbbra is arra biztatnak, hogy mielőbb hosszabbítsa meg lejárt okmányát.

A terhelés hét eleji növekedést a Belügyminisztérium korábbi tájékoztatásában ismerte el, eszerint február 28-án hétfőn – az orosz-ukrán háború ötödik napján – csaknem 9800 darab kérelmet nyújtottak be, miközben átlagosan 2022-ben átlagosan a napi igénylések száma 2200-2300 volt. Most kedden, március 1-én még mindig 7200 kérelmet adtak be.

Másfél millió okmány jár le most

A 2022. február 28-ai adatok szerint a lejárt, le nem cserélt vezetői engedélyek száma 514 652, a személyazonosító igazolványok esetében 967 126 darab - közölte a Napi.hu-val a Belügyminisztérium.

A magyaroknál tehát közel 1,5 millió lejáró okmány van, amelyek egyelőre még érvényesnek számítanak a már említett 2022. június 30-i határidőig. Bár a járványhelyzet miatt a lejárati időt többször meghosszabbították, miután már március 7-től eltörölték a járványügyi korlátozások legnagyobb részét, elképzelhető, hogy nem lesz újabb határidő-kitolás.

Nem holnap lesz meg az összevont igazolvány

Bár már korábban többször felmerült, hogy egyetlen okiratba integrálják a legtöbb dokumentumot, illetve egy digitális változat készül ezekből. A fő irányvonal a TAJ-kártya integrálása lenne, de tervek elhangzottak már arra is, hogy a jogosítvány is bekerül az összevont lapkába, viszont a Belügyminisztérium ez a közeljövőben nem várható.

"Az eSzemélyi birtoklása nem kötelező, számos honfitársunk és a Magyarországon dolgozó külföldi munkavállalók sem rendelkeznek ezzel az igazolványtípussal, ők olyan okmánnyal igazolják személyazonosságukat, amely nem tárolja a társadalombiztosítási azonosító jelet. Mindebből következően a TAJ kártyarendszer jelenleg nem váltható ki" - közölte lapunkkal a tárca a projekt problémáiról.

Ugyanígy a jogosítványnál is vannak gondok: a vezetői engedély formáját és tartalmát az Európai Parlament és a Tanács egy vonatkozó irányelve határozza meg, ez alapján a vezetői engedélyt jelenleg nem lehet összevonni más okmánnyal.