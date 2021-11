"Az üzemanyagok adótartalma nagyon magas, ezt kellene csökkenteni" - hangzik el mostanában gyakran ez a mondat, miután az üzemanyagok ára soha nem látott mértékűre emelkedett. Mivel a legnagyobb tétel a jövedéki adó (ha egy kicsit drágul még az üzemanyag, akkor ez sem lesz igaz), ezért ennek a csökkentését kérik számon a kormányon, amelynek azonban meg van kötve a keze.

Az Európai Unió 2003-as rendelete ugyanis mind a benzin, mind pedig a gázolaj esetében előír egy euróban meghatározott minimumszintet a jövedéki adóra. Ez

a benzin esetében 359 euró ezer literenként

a gázolajnál pedig 330 euró.



Az Európai Bizottság ráadásul a magyar készletezési díjat is a jövedéki adóba számolja ennyivel is könnyítve hazánk megfelelését. Mindezek ellenére a hazai jövedéki adók szintje nagyjából 346 forintos euróárfolyamig volt rendben, ezt a szintet azonban 2020 márciusában átlépte a hazai fizetőeszköz, jelenleg is 360 forint környékén mozog.

Ezen az árfolyamon a benzin literenként 124,145 forintos adóját (jövedéki adó + készletezési díj) több mint 5 forinttal, a gázolaj 114,233 forintos adóját pedig több mint 4 forinttal kellene emelni.

A dolog pikantériája, hogy ha a Brent típusú olaj ára alacsonyabb lenne 50 dollárnál, akkor a benzin adója 5, a gázolajé 10 forinttal lenne magasabb - ahogy erre volt is példa, az elmúlt időszakban - és akkor nem lenne gond az adó mértékével.

Az üzemanyagok esetében a jövedéki adónál a legkisebb a kormány mozgástere. Bár jelentős különbség nincs az uniós minimum és a jelenlegi magyar jövedékiadó-mérték között, előbb-utóbb valóban meg kell felelni a szabályoknak - mondta lapunknak Falcsik István ügyvéd, az RSM vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadás üzletágvezetője.

Lapunk megkérdezte a Pénzügyminisztériumot, hogy emelik-e az adó mértékét, illetve ha nem, akkor nem tartanak-e a szankcióktól, de a tárca nem válaszolt megkeresésünkre.

A befagyasztás lehet a megoldás

Nem véletlen, hogy Orbán Viktor sem adócsökkentésről beszélt a múlt héten a parlamentben, mikor az üzemanyagok magas ára volt a téma hanem egy esetleges befagyasztásról, amellyel azonban óvatosan kell bánni.

Ezt már a horvátok is meglépték október közepén. Ők 30 napon át a benzin árát 11, a gázolajét pedig 11,1 kunában korlátozzák.

Hasonló játékot játszott a kormány a dohánytermékeknél is

A kormány nem volt túl fegyelmezett akkor sem, amikor a cigaretta jövedékiadó-minimumának kellett megfelelnie.

Akkor Magyarország - több más uniós országgal együtt - hosszú haladékot kapott arra, hogy megfeleljen a szabályoknak. A határidő 2017 volt, teljesíteni viszont 2021 elejére sikerült. Az Európai Bizottság el is marasztalta az országot.