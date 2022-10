Az üzemanyagok ára soha nem látott magasságokba emelkedett és az előrejelzések szerint a helyzet még jó darabig nem fog változni. A nem hatósági áras gázolaj és a benzin augusztus végén elérte a 824 forintot, utóbbi esetében pedig 687 forintot kértek el egy literért a kutakon. Szeptember elején az üzemanyagok ára ugyan csökkenésnek indult, de szakértők szerint ez csak átmeneti, ugyanis az OPEC tagországok úgy döntöttek, hogy az augusztusi lazítást követően októberben 100 ezer hordóval csökkentik a napi kitermelt olajmennyiséget.

„Az üzemanyag-felhasználás csökkentése korábban is szempont volt, de most még égetőbbé vált. Éppen ezért céges flottáknál célszerű segítségül hívni a telematikát, illetve egyes esetekben a járműinformatikát, ami már egy néhány autóból álló flotta esetében is gyorsan megtérülő beruházás lehet” – mutatott rá Nagy Zsolt, az Inventure Automotive vezérigazgatója.

A műszaki állapot alapvető

A megemelkedett üzemanyag és szervizköltségek, valamint az alkatrészellátás akadozása miatt sok üzemeltető kényszerül rá, hogy tovább optimalizálja flottája működését. „A járművekkel kapcsolatos költségek több tucat tényező együttes monitorozásával, az adatok elemzése és értelmezése segítségével csökkenthetőek igazán hatékonyan.”

Bármilyen típusú járműről is legyen szó, a műszaki állapot egyáltalán nem elhanyagolandó tényező. Ha például szorulnak a fékek, vagy nem megfelelő a futómű beállítása, a szokásosnál nagyobb lehet a fogyasztás. Ugyanezt okozhatja egy eltömődött levegő-, vagy üzemanyagszűrő is. Szintén meghatározó tényező az optimális gumiabroncs nyomás, amire a legtöbben csak a szezonális kerékcsere idején fordítanak figyelmet.

Az üzemeltető „mindent láthat”

Sokat lehet spórolni időben, illetve az üzemanyag-felhasználás terén is, ha a sofőr előre és tudatosan tervezi meg az útvonalat. Az útvonaltervezésnél elkerülhetővé válik a dugóban araszolás, valamint a motor alapjárati működtetése, ami eleve többletüzemanyag-fogyasztással jár. A visszafogott, intenzív gyorsításoktól mentes vezetési stílus takarékos üzemanyag-felhasználást, valamint az szervizköltségek terén is megtakarítást eredményez.

Folyamatosan látható és elemezhető a flotta üzemanyag-fogyasztása, az alapjáraton töltött idő, a hirtelen gyorsítások, vagy fékezések, az ABS használat, vagy a kiugró, átlagon felüli fordulatszámok.

Céges flottáknál a járműinformatika már néhány autó esetében is megtérülő beruházás lehet. Korábban személyautóknál 10, haszonjárműveknél pedig már 5 tagú flottáktól javasolták a használatát. A mai üzemanyagárak, szervízdíjak és napidíjak mellett már kisebb, 2-5 járműből álló flottáknál fél éven belül megtérülhet. Nagyobb, 15-20 darabos flották esetén pedig akár 10-40 százalékot lehet spórolni a járművekkel kapcsolatos költségekkel.

Manapság a legnépszerűbb telematikai megoldások közé tartozik az útvonalelemzés, a kötelező szervizek, vagy lejáró okmányok miatti riasztások. Népszerű szolgáltatásnak tekinthető még az üzemanyag szint mérése, valamint a jármű fogyasztásának követése. Ugyancsak fontos szemponttá vált az autóhasználathoz köthető riportok elkészítése, amelyekből azonnal látható, hogy a dolgozók milyen költséget generálnak a cégnek a jármű magáncélú használatával.