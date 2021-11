Hétfőtől, első körben három hónapra 480 forinton rögzítette a magyar kormány a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. A kabinet döntése alapján a z üzemanyagok adótartama nem változott, a kereskedőket pedig nem kompenzálják.

A veszteséget főként a kisvállalkozások által működtetett kutak tudják majd nehezen kezelni – mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a rádiónak.

A szövetség tagvállalatainak valamennyi kútja egyelőre továbbra is nyitva tart változatlan feltételekkel, és várhatóan valamennyi eddig forgalmazott üzemanyagtípus is elérhető lesz a kutakon.

Miközben a két alapüzemanyag – a gázolaj és a 95-ös benzin – 480 forintos áron minden kúton kapható lesz, most a prémium üzemanyagok forgalmazásában támadt bizonytalanság, mert elképzelhető, hogy ezek között is akad olyan termék, amely a hatósági árképzés hatálya alá tartozik, a többit továbbra is a normál piaci áron lehet értékesíteni.

A prémiumdízelek esetében még vannak nyitott kérdések, amelyekben egyeztetéseket kezdeményeztünk a kormányzattal

– mondta Grád Ottó.

Van olyan prémiumdízel, amelyik biztosan szabadáras, ezeknek a forgalmazása a továbbiakban is változatlanul folyik majd, a benzin esetében pedig nincs is ilyen probléma.

Számos kúton csak veszteség termelésével fenntartható az alapüzemanyagok forgalmazása - mondta Grád Ottó. Véleménye szerint ha a kőolaj ára tovább nő, és az olló a hatósági és a piaci ár között még inkább kinyílik, annak lehet, hogy lesznek komolyabb következményei, eljöhet a kutak átmeneti bezárása.

A független hálózatok, illetve töltőállomások jelentős része kisvállalkozás, sokkal kisebb a mozgásterük, sokkal érzékenyebbek a piaci feltételek változására, sokkal kisebb az esélyük arra, hogy egy veszteséges időszakot hosszabb távon átvészeljenek.