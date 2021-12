A vasárnap véget ért 49. héten jelentősen emelkedett a Brent típusú olaj ára: már 75 dollárra emelkedett a hordónkénti ár mostanra, ez mintegy 6 százalékos növekedést jelent.

Eközben a forint árfolyama jelentősen nem változott a dollárral szemben, így ez a tényező nem tud jelentős hatással lenni a hazai üzemanyagárak alakulására.

Viszont az olaj árának emelkedése miatt újra emelés jöhet a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árában - olvasható a portál friss prognózisában.

Fordul a kocka



Ez érdemi változást jelent az egy héttel korábbihoz képest, mivel december 8-tól, szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen csökkent. A 95-ös benzin ára bruttó 15 forinttal került majd kevesebbe, a gázolaj ára pedig bruttó 10 forinttal csökkent. (Ráadásul már december 3-tól is jelentős csökkenés volt az üzemanyagok nagykereskedelmi árában, ez mindkét üzemanyag fajta esetén bruttó 11 forintot jelentett.)

A múlt heti újabb árcsökkentés valamilyen mértékben már a töltőállomások kiskereskedelmi áraiban is megjelent és egyes kutak a hatósági ársapkaként, november 15-től kezdve három hónapra bevezetett 480 forint alá vitték áraikat. Ezzel sok kút élt is, a XI. kerületi Kondorosi út és Fehérvári út sarkán lévő OMV például 469,9 forintért adta mindkét üzemanyagot. Emellett több, az M7-es és M1-es bevezetője melletti és más újbudai, illetve óbudai kúton is lejjebb mentek az árak.

Az árplafon bevezetése előtt a legolcsóbbak közé tartozó valamennyi Auchan-kúton múlt szerdán és csütörtökön fix árat vezetett be a boltlánc, így a budaörsire is ez volt érvényes. A sima (nem prémium) gázolajért 453 forintért, a 95-ös sima benzinért pedig 447 forintot kértek.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője korábban lapunknak azt mondta, hogy az autópályák mellett lévő kutakat leszámítva szinte minden töltőállomás csökkentette az árait. Szavai szerint a kutak továbbra is az árrésükből engednek annak érdekében, hogy ne veszítsenek forgalmat.