A Dunaföldvári gyár 2018-ban épült, higiéniai háztartási papírtermékeket és alappapírt állít elő. A beruházást a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta, és 5,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Hazánkban a háztartás-higiéniai papír termékek mintegy 55 százalékát a Vajda Papír cégcsoport állítja elő, és az export majdnem háromnegyedét is ezek a termékek adják.

A gyárbővítés és annak részeként a világszínvonalú alappapírgyártó-gép beszerzése Magyarország vezető higiéniai papírtermék-gyártójának duplájára emeli termelési, illetve háromszorosára az alappapír-gyártási kapacitást. A papírgyártás termelési kapacitása az eddigi 35 ezer tonnáról 115 ezer tonnára emelkedik, jelentősen javítva a vállalat külpiaci terjeszkedésének lehetőségét.

A cég éves higiéniai alappapír-gyártása bőven meghaladja a belföldi igényeket, így Magyarország önellátó is lehet ezekből a termékekből, a koronavírus-járvány alatt és után megnőtt kereslet mellett is. A higiéniai papírfogyasztás a higiénés elvárások és igények erősödésével folyamatosan emelkedik, Magyarországon is komoly még a növekedési potenciál, a cég a bővülő hazai és a külpiaci igények magas színvonalú kiszolgálása miatt is döntött a gyárbővítő beruházás mellett.