A magyar munkanélküliség a teljes újranyitás és a gazdasági újraindulás ellenére sem csökkent. A képet árnyalja, hogy közben visszatért egy komoly, kilencvenezer fős tömeg a munkaerőpiacra, ennyivel csökkent az inaktívak (a munkát aktívan nem kereső munkanélküliek) száma – állapította meg Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza a hetilapban. Közülük csak a fenti négyezer fő növelte a hivatalosan nyilvántartott munkanélküliek táborát, a többiek el tudtak helyezkedni.

Sok a pályaelhagyó a vendéglátásban és a turizmusban, merthogy ezek a szektorok hónapokig álltak vagy takaréklángon működtek. Vagyis hiába venne fel mondjuk egy kocsma még három felszolgálót, nincs jelentkező: a korábban pincérkedők közül a képzettebbek már bedolgozták magukat például egy szolgáltatóközpontba – talán valamivel kevesebbet keresnek, de azt biztos állásban, klimatizált irodában. A turizmust és vendéglátóipart elhagyók többségét pedig a kormány által is pörgetett, az egyre égetőbb munkaerőhiány miatt egyre magasabb béreket kínáló építőipar szívta fel.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Így is lehet a a munkaerőgondokon segíteni

Jellemzően ők sem akarnak visszamenni tányérokkal szaladgálni vagy sört csapolni, különösen nem az elmúlt években megszokott pocsék fizetésért és még pocsékabb munkakörülményekért.

Mivel a magyar gazdaságban máris újra munkaerőhiány mutatkozik, az sem meglepő, hogy a bérek emelkedése is folytatódik, bár ennek dinamikája lassult. Májusban az átlagkereset 8,2 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

És egy darabig nem is lesz sokkal kisebb: a jegybank arra számít, hogy a megkezdett kamatemelési ciklussal 2022 közepére lehet az inflációt 3 százalékra leszorítani - ha sikerül. Jelenleg erős az inflációs nyomás, a bérek emelkedése miatt is, hiszen a magasabb fizetések több lakossági fogyasztást tesznek lehetővé, az pedig fölfelé húzza az árakat. És inflációs kockázat az is, hogy a kormány a jövő tavaszi választásokra készülődve nyakló nélkül szórja a pénzt. - írta a hvg.hu