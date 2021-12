Minden tekintetben megváltozott az elmúlt két év, különös tekintettel a járvány magyarországi kitörésekor, amikor egyik napról a másikra be kellett zárni - elemezte az elmúlt időszakot a Napi.hu kérésére a City Sightseeing Budapest.

A városnéző buszokat működtető vállalat elmondta, tavaly júniusban újra elindították szolgáltatásukat, amely azonban csak arra volt alkalmas, hogy megjárassák a kényszerpihenőre szoruló autóbuszokat, azok közül is csak négy darabot (szemben a korábbi 25-darabos flottával).

Július-augusztusban úgy-ahogy sikerült megtöltenünk ezeket a buszokat, de szeptember 1-vel ismét be kellett zárjunk

- mondta el lapunknak a City Sightseeing Budapest.

Ez a "pihenő" viszont hosszabb ideig tartott és az idei évben június közepén indultak újra.

"Július-augusztus a körülményekhez képest reménykeltő volt, azóta is üzemelünk, abban a reményben, hogy nem kerül sor újabb lezárásokra".

Kép: SightSeeing

Ahhoz, hogy a piaci helyzetüket stabilizálni tudják "megpróbálkoztak a belföldi piaccal is", hogy a hazai turisták érdeklődését is felkeltsék. Ezért szolgáltatásuk tavaly augusztus óta Nyíregyházán és idén tavasztól már Visegrádon is elérhető (igaz ezek szezonfüggők, ezért most tavaszig nem járnak a buszok.)

"A nyitásnak kedvező fogadtatása volt, és ugyan némi növekedő tendenciát mutatott, azonban még mindig kevés kihasználtsággal üzemeltek autóbuszaink az idei nyári szezonban, ennek dacára viszont reméljük, hogy jövőre növekszik a forgalmunk" - mondta a vállalat.

Nyíregyháza tudatosan építkezik

Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából és Lengyelországból érkezik a legtöbb turista Nyíregyházára, ahol tavaly augusztusban indultak el a City SightSeeing első piros buszai. Mivel a szomszédos országokból sok az érdeklődő, ezért kihasználták a testvérvárosok közötti kapcsolatokat és számos új fejlesztésbe is kezdtek.

Egyre tudatosabban építkeztünk a turisztikai szektorban. Tíz év alatt megdupláztuk a vendégéjszakák számát, így a 120 ezer fős városunk 2019-ben már 254 ezer vendégéjszakát regisztrált a kereskedelmi és magánszálláshelyeken

- mondta lapunknak Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A világjárvány kirobbanása a külföldi turisták visszaesésében is jól látszik: az ügyvezető szerint az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban a "belföld dominál". Míg két éve a külföldiek és a belföldiek aránya 72-28 százalék volt, tavaly a városban megszállt vendégek 88 százaléka már belföldről érkezett.

A város egyik fő attrakciója a városközponttól 6 kilométerre található sóstógyógyfürdői állatpark (ami a legfőbb vonzerő és a vendégek nagy része ezért utazik a városba) 2019-ben 600 ezer látogatót vonzott és tavaly a lezárások ellenére is 400 ezer embert látogatott el - mondta.

Éppen ezért pozitív volt Nyíregyházán az emeletes buszok fogadtatása: augusztusban még óránként indítottak egyet, aztán a szezon végével és a hideg idő beköszöntével persze jóval ritkábban.

A legtöbb látogató az állatpark miatt érkezik, ezért a busz annak főbejáratától indul. A szolgáltatás bevezetésével az egyik cél az volt, hogy Sóstógyógyfürdőről a belvárosba is bevonzzák a turistákat. - mondta az ügyvezető.

Nehéz éve volt a "kétéltű" buszoknak

"Az idei év első fele pocsék volt, mivel zárva kellett tartani. Májusban tudtuk indítani a városnézéseket, azonban ekkor külföldi vendégek még nem jöhettek. Gyereknapkor mindegyik járatunk tele volt magyarokkal, de egyébként sokkal rosszabb volt a kihasználtságunk, mint szerettük volna" - mondta Galla Péter, a RiverRide cégvezetője a Napi.hu-nak.

Az alacsony áraik ellenére volt olyan járatuk, amikor csak két junior utasuk volt, a következő jelentős kiugrás viszont a Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéje volt, utána egyfolytában jöttek az utasok.

Galla elmondta, hogy a külföldiek aránya egyre nőtt augusztusban, szeptemberben és októberben már meg is előzték a magyarokat, de így is jelentős mértékben nőtt a belföldi vendégek száma. A legtöbb külföldi német nyelvterületről érkezett, a szomszédos országok állampolgárai -kiegészülve a csehekkel- jóval nagyobb számban jöttek a megszokottnál.

Kép: RiverRide

Angol anyanyelvű utasok viszont alig voltak. Pillanatnyilag az oroszok és az olaszok érkeznek a megszokottnál többen, a német anyanyelvűek eltűntek. Az figyelhető meg, hogy amelyik országban jelentősen emelkednek a fertőzésszámok, az állampolgáraik otthon maradnak. Az enyhüléskor pedig visszatérnek - mondta Galla.

Elég nagy dilemma volt ebben az évben, hogy emeljek-e szezon közben árat, végül úgy döntöttem, hogy nem teszem, így még mindig nagyon olcsók vagyunk. Aki szeretne ilyen áron utazni, annak azt javaslom, hogy vásároljon ajándékutalványt, mert az egy évig felhasználható és még a mostani áron tud jövőre utazni velünk.

- véli a cégvezető, aki elmondta, hogy augusztusban a várakozásán felül teljesítettek és a szeptemberi bevételeik is jól alakultak, ezért ez jó előjel a következő évre.

Galla elmondta még: Azt gondolom, ha nem szól közbe valami új mutáció, nagyon szép éve lesz a talpon maradt turisztikai vállalkozóknak. Ha találnak megfelelő munkaerőt. Sajnos nálunk is vannak pályaelhagyók, akiket nem sikerült pótolni. Van, aki az építőiparban, van, aki a bankszektorban, van, aki a közoktatásban érvényesül.