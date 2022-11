Idén már megúszhatják az átveréseket a Black Friday vásárlói

Az elmúlt években a kereskedők és a vásárlók körében is tombolt a Black Friday-láz. Sokan kivárják az akciós időszakot a szükséges elektronikai eszközök megvásárlásával, és jellemző az is, hogy a karácsonyi ajándékokat is ekkor, alacsonyabb áron igyekeznek beszerezni a vásárlók. Ebben az évben egy tavasszal elfogadott szabályozás alapján a vásárlók átverésére is kisebbek az esélyek, mint korábban voltak.