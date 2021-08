A Lidl beszámolója szerint a korlátozások megszűnését követően a szokások visszaálltak a veszélyhelyzet előtti állapotra, és hasonlót tapasztaltak az Auchannál is, ahol még több vásárló kereste fel fizikailag is az áruházakat, így nyáron a magasabb kosárérték mellett a tranzakciók száma is növekedést mutat - derül ki a Világgazdaság körképéből.

A vásárlások gyakorisága a Tescónál is emelkedett, de a kosárérték még a tavaly nyári szinthez hasonlóan alakul. Az Aldi tapasztalatai szerint a pandémiás korlátozások feloldása után úgy tűnik, folytatódnak a lezárások alatt kialakult trendek, vagyis a vásárlók inkább ritkábban, de nagyobb értékben vásárolnak az üzletekben. A CBA is alacsonyabb vásárlószámot, ám magasabb kosárátlagot jegyzett, ami sikeressé tette a nyári hónapokat.

Annak ellenére, hogy a vendéglátóhelyek többsége már nyitva tart, a szezonális termékek: az ásványvizek, az üdítők, a jégkrémek és a sörök fogyasztása növekedett. Hasonló volt a trend a nem élelmiszer jellegű szezoncikkek: a kerti bútorok, a játékok, a medencék, a strandfelszerelések és a sporteszközök területén is. A dinnyeszezon extrém módon sikeres volt és a vegán áruk iránt is kimagasló kereslet mutatkozott. Közkedveltek voltak az alkoholmentes radlerek is.