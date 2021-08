A vendéglátás a nyári hónapokban, júliusban és augusztusban fut a csúcsra. Így volt ez a járvány sújtotta 2020-as esztendőben is és 2021 sem lesz kivétel. A legfrissebb heti monitoros statisztika is ezt sejteti, hiszen a kasszaadat 10 százalékos növekedést mutat, ráadásul 2019, tehát a járvány előtti időszakhoz képest (a június 23. és július 23. közötti időszakban).

Két esztendő vendéglős drágulását is nézve, a kasszaadatokban ugyan túllépte a válság előtti szintet a vendéglőzés az idei nyáron, de adagok felszolgálásában, vagy házhoz szállításában nem látszik ekkora növekmény. Tavaly nyáron 7, az idei év derekán pedig 6 százalék körüli volt a vendéglátós drágulás, ami a statisztika nyelvén azt is jelenti egyúttal, hogy a 10 százalékos kasszaadat emelkedést el is vitte az áremelkedés - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Így az adagokban, literben, korsóban, tehát volumenben mért forgalom még mindig csak közelítheti a járvány előtti szintet.

Így volt ez júniusban is, amikor a havi statisztika szerint a 130 milliárdos vendéglős bevétel 2 százaléknyira megközelítette a járvány előtti hatodik hónap szintjét, de mennyiségben 14 százalék volt az elmaradás 2019-hez képest.

A bevételeket tekintve az első félév szokásos havi adatai alapján 190 milliárdot elbuktak a vendéglők az első félévben, de az egyes hónapokban egyre jobban megközelítették a járvány előtti szintet.

Bevételek a vendéglőkben (milliárd forint) Év

január február március április május június első félév 2019 91 94 111 114 125 133 668 2020 104 109 68 30 59 95 465 2021 57 59 60 67 105 130 475 folyó ár, havi adatsorok, kereskedelmi és munkahelyi vendéglátás együtt Forrás: KSH

Nem könnyíti meg a vendéglátózás helyzetét, hogy az elviteles ételek áfáját visszatolták a korábbi szintre, ráadásul a negyedik hullám fenyegető árnyéka előtt. A vendéglőkre nehezedő költségnyomás miatt (alapanyagokban, létszámban, bérekben) ez nem biztos, hogy megéri a költségvetésnek, hiszen a korábbi időszak veszteségei miatt nincs tartalék, amihez hozzá lehetne nyúlni.

A vendég pedig nagyon is nézi az árakat is. És egyáltalán nem biztos, hogy az esetleg közben meg is kedvelt kiszállítás esetleges drágulása miatt majd felkerekedik és beül a vendéglőbe.