Most éppen a drágulás és a munkaerőhiány rabolja a legtöbbet a vendéglősök pénztárcájából. A nyári hónapok azonban ígéretesnek tűnnek, mivel a külhoni drágulás és a gyenge forint mellett a legkifizetődőbb itthon nyaralni és várhatóan megindultak a külföldi turisták is - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Az újrainduló fesztiválozás is megdobja a vendéglátózást.

A vendéglőkben egyébként a július-augusztus a csúcsidőszak.

Kérdés még ugyanakkor, hogy - a mikrovállalkozás vendéglátókat nem számítva - mit visz el a konyhájukról a visszaépülő piaci rezsiköltség.

Pusztán az április hónapokat nézve a járványidőszak legrázósabb időszakát gyűrték le a vendéglők, nyilván a vendégek kirobbanó eszem-iszom formája révén. 2020-ban a vendéglősök az esztendő negyedik hónapjában a legdurvább járványkorlátozások idején piacuk háromnegyedét bukták.

Vendéglőzés (január-április adatok)

Év

Bevétel (milliárd forint) Változás éves bázison (%) 2019 411 8,5 2020 312 -29 2021 243 -26,1 2022 499 82,9 Forrás: Blokkk.com, KSH

A következő két évben aztán a buktából elég spk visszajött, de összesítve azért a nagyadik hónapban még idén is mínuszban vannak a járvány előtthöz képest.

2021-ben és 2022-ben viszont javítottak a vendéglők (2021-ben az első negyedév hozott nagy visszaeséseket), így pusztán az áprilisi hónapok mérlege kedvező, az elmaradás csekély, mértéke elhanyagolható. Főleg azért, mert most a brutális drágulás húzza vissza valamelyest.