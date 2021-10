Augusztus végén jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy szeptember elsejével életbe lép az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet - olvasható a portálon.

A szabályozás azt mondja ki, hogy cukrászati készítmények, fagylalt készítését, valamint meleg és hideg ételek, italok készítését csak olyan személy végezheti, akinek van szakképesítése. Úgy mint édességkészítő, pék-cukrász, sütő-és cukrászipari technikus, cukrász, cukrász szaktechnikus, diétás cukrász, szakács, szakácssegéd, szakács szaktechnikus, diétás szakács, vendégtéri szaktechnikus képzettség.

A meleg és hideg ételek, italok felszolgálásához azonban továbbra sincs szükség szakképesítésre. Az előző 21/2010-es NFGM rendeletben még volt egy olyan kitétel, hogy a szakképzettség előírása nem vonatkozik a büfétermékek készítésére. Ez azonban kimaradt a mostani rendeletből, ami azt jelenti, hogy balatoni lángossütőnek vagy gyroskészítőnek is szakképesítéssel kell rendelkezniük.

Ennél rosszabbkor nem jöhetett volna a rendelet

A rendelet elsősorban a büfésekkel, kisebb éttermekkel szúr ki, akik legtöbbször diákokat vagy betanított munkásokat alkalmaznak, aminek többek között az is az oka, hogy olcsóbbak és sokszor nincs is más, akit fel lehetne venni.

A turizmus már egyébként is jó ideje munkaerőhiánnyal küzdött, amit csak tovább tetőzött a járvány. 2021 nyarán sorra jelentek meg az olyan cikkek, hogy a járvány miatt vendéglátással felhagyó alkalmazottak nem tértek vissza, emiatt az éttermek a csőd szélére kerültek, rengeteg helyet be is kellett zárni. Azok, akik viszont túlélték a karantén időszakot, szintén nem a legjobb anyagi helyzettel indulhattak neki az újranyitásnak, ez a rendelet pedig tovább ront a gazdasági állapotukon, mert a szakképzett munkaerő drágább lesz, mint a betanított munkásé.

A rendelet szintén nagy mértékben érintheti az olyan nagy gyorsétterem-láncokat, mint a McDonald's, a Burger King vagy a KFC, akiknek éppen azért van annyi dolgozójuk amennyi, mert nem kell a szalagszerű hamburgerkészítéshez szakképzettség.