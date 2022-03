Az ukrán háborún is bukhatnak a vendéglátósok, nem csak nálunk, más országokban is, hiszen kinek van kedve ilyenkor utazgatni annyit, mint régen, és közben beülni egy jó kis vendéglőbe. A külföldi vendég pénze pedig nagyon hiányzott a járványidőszakban is a vendéglőkből, nálunk is, máshol is.

A statisztika szerint a főváros kerületeiben jókora különbözőségek rajzolódnak ki 2021 decemberében a vendéglősök piacáról, döntő részben a turizmussal összefüggésben – írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Ez a hónap - bár a vendéglátásban az augusztus a legerősebb - azért jelzi a jellemző piaci súlyokat. Szilveszterezni például sokan el-, vagy odautazgatnának, de azért a járványhelyzet kemény féket jelentett még 2021 végén is.

Nem véletlen, hogy a leglátogatottabb fővárosi turisztikai térségekben volt a legnagyobb a visszaesés. A főváros első kerületében 40 százalékkal kisebb volt a decemberi vendéglős piac a járvány előtti 2019 utolsó hónapjánál.

A bulinegyed sem úszta meg, elsősorban a hetedik kerületben, ahol közel ugyanennyi volt a mulatozók költekezéseinek elmaradása (bár ott némi terelés is folyt az önkormányzat részéről azzal a céllal, hogy változtassanak a bulinegyed buliarculatán). A repülőtér elhelyezkedése is megtette a maga hatását a XVIII. kerületben, a kisebb utasforgalom alaposan lenyomta az ottani vendéglőket.

A nyolcadik, tizedik és a tizenötödik kerületben feltehetően az ázsiai vendéglők is fékezhettek.

A helyi, fővárosi lakosok vásárlóereje, vendéglőbe járási kedve is számít persze a turizmus mellett. Ahol kisebb a turizmus súlya, mérsékeltebb az ingadozás mértéke is, egyes kerületekben pedig még többet is költöttek feltehetően a zömében helybeliek a vendéglőkben.

Nem teltek meg a tizenkettedik kerület, Buda egyik legjobban eleresztett kerületének vendéglői sem, harmada még mindig hiányzik a piacuknak az év végi mérleg alapján.

Nagy rejtvény a második kerület vendéglőinek dobbantása, ahol a járvány előtti szintet 10 százalékkal túl is ugrották az itteni vendéglősök. Pedig a Sváb-hegyi és a rózsadombi, pasaréti villaövezetek nincsenek olyan nagyon messze egymástól és lakóik vendéglőzős szokásai között sem lehet nagy eltérés.

Vendéglőzés

bevétel* változás** 2019 1465 7 2020 1065 -32 2021 1314 16 2021/2019 -151 -21 *milliárd forint, folyó áron. **százalék Forrás: KSH

Feltehetően a második kerület belső részének átutazó, közlekedési jellege húzhatott a vendéglős piacon is. Igaz, hogy a Széll Kálmán térhez hasonló csomópont akad még néhány (például a Blaha Lujza tér, Örs vezér tere), de ezek szerint a budaiaknak kevésbé volt sietős a dolguk:

Az év végi vendéglős kép mást is mutat. Pest megye vendéglői 9 százalékkal túllépték a járvány előtti 2019 decemberének szintjét. Sokan is költöztek ide a járvány időszakában. Somogy megyében is nőtt a étterem, decemberi vendéglőzés a járvány előttihez képest, Veszprém megyében pedig az országos 21 százalékos átlaghoz képest csak 3 százalékkal zsugorodott a piacuk (mindez mennyiségben).

A nyugati határszéli megyékben 17-19 percent volt a visszaesés, bizonyára a szomszédos turisták hiánya miatt is. A keleti széleken is jelentősebb, Borsodban, Szabolcsban és Hajdú-Biharban 5-10 százalék között volt az elmaradás mértéke, nyilván ez is az utazgatások elmaradásával függ össze.