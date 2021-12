A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa legutóbbi ülésén eredményt hirdetett a Budapest 102,1 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség közösségi és a Szolnok 102,4 MHz helyi frekvenciára kiírt, kereskedelmi jellegű pályázati eljárásában: az előbbinél a Katolikus Rádió Zrt., az utóbbinál a Best Radio Kft. a nyertes - adta hírül az NMHH kommunikációs igazgatósága. A cégek egyedül pályáztak a frekvenciákra.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tulajdonában lévő Magyar Katolikus Rádió Zrt. már a fél országban hallható, csak Kelet-Magyarországon vannak fehér foltok, néhány megyébe még nem értek el.

A Best Radio Kft. a szolgáltatója - a budapesti mellett szintén több vidéki jogosultságot megszerző, így az ország nagy részét lefedő - Best FM rádiócsatornának. A cég a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinchez köthető: a tulajdonosa jelenleg Sakalj (Szakály) Ferenc, aki Mészáros eszéki labdarúgócsapatának, az NK Osijeknek az elnöke is, míg március előtt az a Halmi Tamás birtokolta, aki korábban tucatnyi Mészáros-cégben volt vezető tisztségviselő.

Egy pályázó, egy nyertes?

A Mérték Médiaelemző Műhely egy nemzetközi projekt keretében végzett kutatása azt állapította meg, hogy az elmúlt években a magyarországi rádiós frekvenciákra kiírt pályáztok többségénél nem volt verseny. (Ahol több pályázó indult, ott többnyire alaki vagy tartalmi érvénytelenség miatt estek ki a versenytársak.) Az NMHH novemberi pályázati döntései is ezt támasztják alá.

A rádiós frekvenciákért folytatott pályázati eljárások egyértelműen egy szűk vállalkozói csoport, valamint meghatározott világnézetű műsorok terjeszkedését szolgálták – állapította meg jelentésében a Mérték Médiaelemző Műhely, amely legutóbb a 2018 és 2021 áprilisa közötti időszak vizsgálatának eredményét publikálta.

A médiatanács novemberben a Kaposvár 97,5 MHz pályázatán a szintén egyedül jelentkező Karc FM Média Kft.-t hirdette ki győztesnek. (A kft. a Fidesz-közeli médiaalapítvány, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) tulajdonában van, az ügyvezetője Gajdics Ottó.) Ez a rádió is lassan akkora, hogy lefedi az egész országot. A Karc FM novemberben megszerezte - egyedüli pályázóként - a Székesfehérvár 106,6 MHz, a Tatabánya 107,0 MHz és a Dunaújváros 99,1 MHz helyi frekvenciákat is.

A Katolikus Rádióhoz került novemberben a Szombathely 107,4 MHz, a Zalaegerszeg 92,9 MHz, a Tapolca 101,8 MHz, a Veszprém 94,6 MHz, a Dunaföldvár 104,1 MHz és a Kalocsa 94,5 MHz helyi frekvenciák is, egyedül jelentkezőként. Csakúgy mint októberben a Mór 89,0 MHz és a Szekszárd 102,5 MHz helyi vételkörzetek használata.