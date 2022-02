Az OTP Bank lakossági ügyfeleinek igényeihez alkalmazkodva ideiglenesen, 2022. március 24-ig meghosszabbítja a SmartBank mobilbanki alkalmazás használatának lehetőségét. Az eredetileg március 1-jére tervezett SmartBank-kivezetés halasztásának oka, hogy bár a mobilbankot használó lakossági ügyfélkör többsége már az új OTP MobilBankot használja, még mindig van több százezer olyan felhasználó, akik még nem regisztráltak az új szolgáltatásra.

Az új OTP MobilBank - az új InternetBankkal együtt - tavaly augusztus óta a teljes lakossági ügyfélkör számára elérhető. A hitelintézet mintegy másfél millió, mobilbankot használó ügyfeleinek közel kétharmada már az új OTP MobilBankot használja, azonban egy viszonylag jelentős - több százezer fős – ügyfélkör még nem regisztrált az új szolgáltatásra. Az ő kényelmük és zavartalan kiszolgálásuk érdekében a korábban jelzett március 1-jei határidőt követően is működik majd a SmartBank egészen március 24-ig, azonban a több mint három hetes „haladék” ellenére az OTP Bank továbbra is kéri érintett lakossági ügyfeleit, hogy mihamarabb regisztráljanak és próbálják ki az új mobilbanki alkalmazás funkcióit.

„Intenzív ügyféltájékoztatást és kommunikációs kampányt folytatunk hónapok óta, melynek eredményeként közel 1 millió ügyfelünk már az új OTP MobilBankot használja napi pénzügyeinek intézésére. A kivezetési periódus meghosszabbításával az újdonságokat lassabban elfogadó ügyfeleinknek szeretnénk kényelmesebbé tenni a váltást.” – mondta el Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. „Gyakorlati támogatást is nyújtunk számukra: amennyiben kérdésük van, vagy segítségre van szükségük akár a regisztrációval, akár az egyes új funkciók használatával kapcsolatban, digitális csatornáinkon, chaten és e-mailben, valamint telefonon is kaphatnak segítséget, és az OTP Bank fiókhálózatának munkatársaihoz is fordulhatnak.” – tette hozzá Vouszka Péter.

Az új OTP MobilBankban számos új pénzügyi funkcióval és kiemelkedő technológiai megoldással találkozhatnak a bank ügyfelei, amelyek egyszerűbbé, kényelmesebbé teszik a napi pénzügyek intézését. A regisztráció egyszerű, mindössze néhány percet vesz csak igénybe.