Már tavasszal szerettet volna a dolgozók négyötöde visszatérni az irodába, mert a távmunka kényszerű elterjedése egyidejűleg a munkahelyi közösségtől való eltávolodását is eredményezte.

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) legutóbbi felmérése szerint globálisan a munkavállalók 78 százaléka jelezte, hogy szeretne részben vagy teljesen visszatérni az irodába, míg Magyarországon 80 százalék volt ez az arány.

A 34 országot lefedő Randstad Workmonitor eredményei szerint inkább a férfiaknak hiányzik az iroda, a nők esetében jobban preferált az otthonról történő munkavégzés.

„Azáltal, hogy minden korábbinál jobban felértékelődtek a munkakörülmények, teljesen világossá vált, hogy az emberek csak akkor térnek vissza szívesen az irodákba, ha azokban az igényeikhez alkalmazkodó közeg várja őket” – mondta Agócs Balázs, a Jones Lang LaSalle Kft. workplace stratégiákért felelős igazgatója.

A munkavállalói élmény, a wellbeing elsőszámú prioritássá és alapelvvé vált, az iroda pedig elvesztette a munkavégzés alapvető helye funkciót: egy vágyott célállomássá alakult, ahova szeretnek bemenni, ahol szeretnek időt tölteni és együttműködni a dolgozók. Az igények markáns változására nagyon gyorsan kell reagálniuk és lépniük a munkaadóknak: Agócs szerint már nem elég az irodát átalakítani, kulturális változásokra, jobb kommunikációra, valamint célirányos edukációra is szükség van. Az új workplace stratégia megalkotásába a munkavállalókat is be kell vonni. Hozzátette azt is: mivel az igények gyorsan változnak, gyakoribbak lehetnek az irodaváltások, amire a bérbeadói oldalnak is fel kell készülnie - olvasható a HOA közleményében.