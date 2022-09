Csütörtökön folytatódott a fordulatokban gazdag bécsi buszbeszerzési korrupciós ügy tárgyalása a Kaposvári Törvényszéken. Az ügy előzménye, hogy még a megyeszékhely előző vezetése 2015-ben használt Volvo buszflottát vásárolt, de nem közvetlenül az eladótól, hanem egy közvetítő beiktatásával. Emiatt több mint 600 millió forinttal drágábban vették meg a járműveket az eredeti árhoz képest. A hasznot pedig zsebre tették. Hat éve ütötték nyélbe ezt a botrányos üzletet, a tárgyalási szakasz viszont csak 2021-ben indult el.

A korrupciógyanús ügy bonyolultságát mutatja, hogy korábban a III. rendű vádlott, Paczek Endre magyar-amerikai állampolgár elismerte, hogy pénzmosással bűncselekményt követett el. Paczek a pesti alvilág ismert figurája, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a nála landoló 170 millió forintot visszafizette vagy sem, mindenesetre az ingatlanjait zár alá vették még a büntetőeljárás kezdetén.

Az ő nevén lévő thaiföldi offshore cég bankszámlára négy alkalommal utalt nagyobb összegeket az a holland közvetítő cég, amelytől végül a Tüke-Busz megvette a használt buszflottát. Míg az I. rendű vádlott arra vallott, hogy nem ő, hanem fideszes nagymenők döntöttek arról, hogy Pécs városa 3,5 milliárd forintért vásárolta meg azt a buszflottát, amelyet néhány hónappal korábban még 2,9 milliárdért árultak. Emiatt – ahogy arról már beszámoltunk – a bíróság meghallgatta Bánki Erik fideszes képviselőt is, mivel neve szerepelt azon a repülőgépi utaslistán, amellyel a tárgyaló delegáció utazott Hollandiába. Bánki a legutóbbi tárgyaláson tanúvallomásában határozattan tagadta az ellene felhozott vádat, azt vallotta, ő csak véletlenül volt pont akkor és ott, amikor az üzlet megköttetett.

Bőven voltak már érdekes fordulatok, idetartozik például, hogy Csengő András, a Pécsi Sörgyár volt vezérigazgatója, Hollandia egykori tiszteletbeli konzulja a bíróságnak azt mondta, hogy lottón nyerte azt a pénzt, amivel egy holland bankban gyanússá vált. Itt hívták rá a rendőrséget is, ami lényegében az egész Volvo-gate elindítója lett. Az akkor kint lefoglalt 900 ezer euró azóta is letétben van.

Most a holland szálat tárták fel

Ezúttal a hollandiai szálat próbálták feltárni, mert annak a közvetítő cég képviselőjét hallgatták meg. Ő is érintett volt abban, hogy Pécs és a Tüke Busz Zrt. képviselői az árat nem lealkudták, hanem felfelé srófolták, hogy aztán a különbözetet pár – mára megvádolt személy – zsebre tehesse.

A holland cég tulajdonosa, S. P. csütörtökön a bíróság elé már vádlottként állt. Mint kiderült, először el sem akart jönni, most lényegében vallomást sem tett, mondván, nem volt ideje felkészülni, ezért csak egy nyilatkozatot olvasott fel, amit tolmács olvasott fel, azt hangoztatván, hogy ő ártatlan. Igazi vallomást majd legközelebb tesz. Magyar ügyvédje addig is azt hangsúlyozta a Szabad Pécs hírportálnak, hogy Hollandiában 50-100 százalék is tisztességes közvetítői díj, mert az egy kereskedő nemzet.

Amit már most lehet tudni: a közvetítőből lett vádlott a Pécsről elutalt, elviekben a buszok vételárára és hazaszállítására szolgáló összegből jó 700 millió forint útját eltérítette. Nagyjából 500 millió forintnak megfelelő eurót egy szerbiai bankszámlára utalt át, további 170 millió forintot pedig a már említett thaiföldi offshore cég számlájára.

Újabb feljelentés is születet

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő – aki legutóbb és ezúttal is megjelent a tárgyaláson a hallgatóság soraiban –, nem vette készpénznek Bánki vallomását, az ellenzéki politikus szerint túl sok a véletlen, ezért feljelentette a fideszes országgyűlési képviselőt. Az ügyészség viszont ejtette a feljelentést, ahogy korábban sem a rendőrség, sem az ügyészség nem tartotta szükségesnek a politikus meghallgatását, csak a bíróság idézte be az időközben elhunyt I. számú vádlott, Paiger István, a Tüke Busz Zrt. volt vezérigazgatója vallomása után hívták be.

A Volvo-gate talán nem is lett volna büntetőügy, ha a holland hatóságok nem lépnek: korábban magyar hatóságok több feljelentés után sem indítottak eljárást.

A tárgyalás december 8.-án folytatódik, ítélet a jövő év elején várható.