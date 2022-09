Hosszú javaslatlistát kapott a kormány az energiaválság enyhítésére

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége több pontos listával fordult a kormányhoz, hogy a piaci szereplőket sújtó energiaválságot enyhíteni lehessen. A szervezet beruházási programok indítását, rezsitámogatást is kérnek. Az energiaárakat is szabályoztatnák, de a cafeteriát kibővítenék rezsifizetési lehetőségekkel is a munkáltatóknak.