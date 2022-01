Az általános szerződési feltételek és leginkább a hibás teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések hátrányosak a fogyasztókra nézve - derül ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének vizsgálatából.

A korábbi évek gyakorlatát követve ezért a tisztességtelen kikötések megszüntetése érdekében közérdekű pert indított a Fogyasztóvédelem az egyik webáruházzal szemben az illetékes törvényszéken az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.

"Tapasztalataink alapján a legtöbb webáruházban az indoklás nélküli elállási joggal összefüggésben már megfelelő tájékoztatás szerepel, így a jogszabály szerinti 14 napos határidőt rögzítik mind az elállási jog gyakorlására, mind a kifizetett összeg visszatérítésére, valamint a visszatérítés összege tekintetében is mind a vételár, mind a kiszállítási díj visszatérítése megtörténik " - olvasható közleményükben.

A jótállás időtartamának rossz feltüntetése azonban igen gyakori, és egyértelműen a fogyasztók hátrányára történik az eltérés, akkor, amikor 6 hónapban, vagy 1 évben jelölik meg a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségét.

Az arany ékszerek forgalmazásával foglalkozó webáruházak esetében pedig azért is kiemelten jelentős ez a probléma, hiszen szinte valamennyi ilyen típusú webáruházat üzemeltető cég üzleteket is üzemeltet. Márpedig ha a honlapon is rossz, félrevezető a tájékoztatás, feltételezhetően az üzletben is eszerint járnak el - írják.

2021. január 1-től változtak a kötelező jótállás alá eső termékre vonatkozó kötelező jótállás előírásai. Idetartoznak az arany ékszerek is, így ezekre a termékekre is az alábbi szabályok vonatkoznak.

A jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

- 250 000 forint eladási ár felett három év.